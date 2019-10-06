2019-10-06T20:50:50+03:00
Политика

Разведение сил или разведение наивных: Националисты прибыли в Золотое ЛНР

А украинские боевики укрепляют позиции на участке разведения сил
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Украинские силовики продолжают нарушать Минские договоренности. Фото: novorosinform.orgУкраинские силовики продолжают нарушать Минские договоренности. Фото: novorosinform.org
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Киевские силовики в нарушение Минских договоренностей продолжают оборудовать свои позиции вблизи участка разведения сил и средств в районе Золотого. Об этом заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- Украинские силовики продолжают нарушать Минские договоренности и ведут укрепление позиций на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое. Так, по данным нашей разведки, подчиненные командира 72-й бригады (полковника Артема) Богомолова, являющегося ярым противником действующей власти, активно оборудуют траншеи для размещения в них вооружения и военной техники. Данный факт подтверждают в своих отчетах наблюдатели ОБСЕ, — сообщил он.

Кроме того, лидер ультраправой организации и первый командир нацистского батальона «Азов» (организация, запрещенная в РФ) Билецкий 6 октября прибыл в Золотое Луганской области, где заявил о готовности «защищать поселок» в случае отвода украинских войск.

- Сегодня просыпается вся Украина и начинает бороться с позорным «Минском», позорной «формулой Штайнмайера» и преступным отводом войск. Все будет зависеть не от власти и не от политиков. Все будет зависеть от каждого из нас. От тех людей, которые сегодня вышли на вече в Киеве, которые выходят по всем городам Украины от Мукачево до Харькова, — заявил Билецкий.

Тем временем, для дончан ничего не изменилось, разве что участились обстрелы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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