Вылетели все окна: Украинские военные обстреляли детский сад «Пчелка» в Старомихайловке

Детский сад, хозпостройки и четыре жилых дома повреждены в поселке Старомихайловка на западной окраине Донецка в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом информирует представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Сегодня в период с 11:30 до 12:25 ВФУ открыли огонь по населенному пункту Старомихайловка с применением вооружения БМП-2, СПГ, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, — сказано в сообщении. — В результате данного обстрела зафиксированы повреждения по улице Шевченко, 18, 30, 38а, 41 и 43.

Прифронтовой Старомихайловке приходится несладко.Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Огнем ВСУ также повреждено остекление окон на втором этаже детского сада № 48 «Пчелка», расположенного по улице Калинина, 5а. Хорошо, что в выходной день в детском саду не было детей. Это уже не первое повреждение этого садика, который посещают всего 41 ребенок.

- Воскресенье, поэтому детей в садике не было. Но повреждено остекление, - рассказала "Комсомолке" заведующая садом Елена Михайловна Демина. - Это уже не впервые. В 2014 и 2015 годах у нас были повреждены кровля и остекление. Тогда "Красный крест" помог нам с окнами и крышей, а ребята из полка спецназначения, волонтеры из «ТеплоСердец» и "Москва-Донбасс" - с внутренним ремонтом.

Теперь придется в саду делать ремонт снова.

- Улица Шевченко неоднократно обстреливалась украинскими боевиками, а позиции ВСУ в соседней Красногоровке видны невооруженным глазом, - рассказал представитель администрации Старомихайловки Вячеслав Пчеленко. - Там целые дома найти сложно.

Тем временем, Зеленский решает, кто поедет в Донбасс контролировать разведение сил. А пока он решает, украинские военные вольготно ровняют с землей поселки Донбасса.