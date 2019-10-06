Украинские боевики все утро лупят по Коминтерново

СЕГОДНЯ 10:16 2019-10-06T10:27:25+03:00

Вот так выглядят дома на юге Республики: все заборы в решето, а часто от жилищ остался один фундамент. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

На село упало 30 мин менее, чем за час

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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли из минометов и крупнокалиберных пулеметов село Коминтерново на юге ДНР. Об этом информирует представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В период с 6:30 до 7:20 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: населенный пункт Талаковка – населенный пункт Коминтерново, — говорится в сообщении.

В представительстве добавили, что всего украинские военные выпустили более 30 мин калибра 82 и 120 миллиметров, также применялись гранатометы. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.

Накануне вечером в результате обстрела со стороны войск Украины в одном из домов села Коминтерново произошел пожар. Также ВСУ обстреляли из танковых орудий село Саханка на юге ДНР.

Украинская армия почти ежедневно ведет огонь по Коминтерново, и горящие здесь дома – не редкость. Самый масштабный обстрел за последнее время был 31 августа. Тогда после выстрелов из гаубиц в селе сгорело более 10 домов.

ИСТОЧНИК KP.RU