После обстрела из гранатомета в Коминтерново на юге ДНР загорелся дом

СЕГОДНЯ 19:07 2019-10-05T19:07:36+03:00

Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК

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- В 17:25 вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны населенного пункта Талаковка в направлении села Коминтерново с применением гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, – сказано в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). - В результате обстрела произошло возгорание жилого дома по улице Ахматовой, 28.

По данным представительства, жертв среди мирных граждан на данный момент не зафиксировано.

Тем временем, ВФУ продолжили обстрел села – в 17.50 было произведено три выстрела из БМП-1.

Украинская армия почти ежедневно ведет огонь по Коминтерново, и горящие здесь дома – не редкость. Самый масштабный обстрел за последнее время был 31 августа. Тогда после выстрелов из гаубиц в селе сгорело более 10 домов.

ИСТОЧНИК KP.RU