СЕГОДНЯ 11:25 2019-10-06T11:26:56+03:00

У Зеленского на словах в приоритете - мир, а на деле - по-прежнему горят села в Донбассе. Фото: 112 ua

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5 октября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, главой Генштаба ВСУ Русланом Хомчаком, главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и помощником президента Андреем Ермаком, информирует пресс-служба Зеленского в Facebook.

- Участники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе, в частности в районе населенных пунктов Золотое и Петровское, где запланировано разведение войск. Глава государства подчеркнул, что вопрос безопасности украинцев, особенно населения в зоне разведения, и достижение устойчивого мира на востоке страны являются приоритетными для него, – сказано в сообщении.

В Офисе президента отметили, что на следующей неделе представители украинской власти посетят Петровское, Золотое и Станицу Луганскую, чтобы "лично убедиться в том, что местным жителям ничего не угрожает".

Кто именно поедет на Донбасс, в пресс-службе не уточнили.

Согласно сообщению, на встрече также обсуждали вопрос социального обеспечения участников боевых действий. Украинских вояк, утюжащих мирные города и села в Донбассе пообещали не обижать и социальные льготы им не отменять, чтобы мотивировать их еще активнее уничтожать дончан, что они с успехом и делают. Сегодня менее, чем за час на село Коминтерново, что на юге республики, приземлилось более 30 мин.

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ИСТОЧНИК KP.RU