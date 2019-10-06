У Зеленского решали, кто поедет в Донбасс контролировать разведение сил
5 октября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, главой Генштаба ВСУ Русланом Хомчаком, главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и помощником президента Андреем Ермаком, информирует пресс-служба Зеленского в Facebook.
- Участники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе, в частности в районе населенных пунктов Золотое и Петровское, где запланировано разведение войск. Глава государства подчеркнул, что вопрос безопасности украинцев, особенно населения в зоне разведения, и достижение устойчивого мира на востоке страны являются приоритетными для него, – сказано в сообщении.
В Офисе президента отметили, что на следующей неделе представители украинской власти посетят Петровское, Золотое и Станицу Луганскую, чтобы "лично убедиться в том, что местным жителям ничего не угрожает".
Кто именно поедет на Донбасс, в пресс-службе не уточнили.
Согласно сообщению, на встрече также обсуждали вопрос социального обеспечения участников боевых действий. Украинских вояк, утюжащих мирные города и села в Донбассе пообещали не обижать и социальные льготы им не отменять, чтобы мотивировать их еще активнее уничтожать дончан, что они с успехом и делают. Сегодня менее, чем за час на село Коминтерново, что на юге республики, приземлилось более 30 мин.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В СБУ избавятся от выходцев из Донбасса, а также националистов после смены руководства (подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU