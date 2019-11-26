2019-11-26T17:37:47+03:00
Политика

В Донбассе нашли тело убитого украинскими националистами майора ВСУ Чаловского

Накануне офицер украинской армии был взят в плен радикалами
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: frontnews.euФото: frontnews.eu
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Тело похищенного украинскими националистами майора ВСУ Чаловского было найдено в районе населенного пункта Часов Яр. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- Сотрудниками СБУ было обнаружено тело начальника связи 38-го зенитно-ракетного полка майора Чаловского с признаками насильственной смерти и пулевым ранением в голову в затылочной части, - сообщил он.

Майора Чаловского украинские националисты похитили, чтобы обменять на пытавшегося устроить провокацию в Золотом представителя львовского радикала.

- 20 ноября у населенного пункта Приволье участники призывающего игнорировать отвод сил и средств от линии соприкосновения в Донбассе остановили автомобиль, в котором находился начальник связи полка майор Чаловский и солдат-водитель, - рассказывает Филипоненко. - После разоружения находившихся в автомобиле нападавшие сообщили, что офицер ВСУ взят в заложники и будет обменян или отпущен после освобождения задержанного товарища.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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