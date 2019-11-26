В Донбассе нашли тело убитого украинскими националистами майора ВСУ Чаловского
Тело похищенного украинскими националистами майора ВСУ Чаловского было найдено в районе населенного пункта Часов Яр. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
- Сотрудниками СБУ было обнаружено тело начальника связи 38-го зенитно-ракетного полка майора Чаловского с признаками насильственной смерти и пулевым ранением в голову в затылочной части, - сообщил он.
Майора Чаловского украинские националисты похитили, чтобы обменять на пытавшегося устроить провокацию в Золотом представителя львовского радикала.
- 20 ноября у населенного пункта Приволье участники призывающего игнорировать отвод сил и средств от линии соприкосновения в Донбассе остановили автомобиль, в котором находился начальник связи полка майор Чаловский и солдат-водитель, - рассказывает Филипоненко. - После разоружения находившихся в автомобиле нападавшие сообщили, что офицер ВСУ взят в заложники и будет обменян или отпущен после освобождения задержанного товарища.
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ИСТОЧНИК KP.RU