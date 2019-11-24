2019-11-24T16:18:41+03:00
Политика

В Донбассе майора-связиста ВСУ взяли в плен радикалы

Его собираются обменять на арестованного боевика, который готовил вооруженную провокацию возле Золотого
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Радикалы остановили военный автомобиль, в котором ехал начальник связи полка. Фото: Пресс-служба ГШ ВСУРадикалы остановили военный автомобиль, в котором ехал начальник связи полка. Фото: Пресс-служба ГШ ВСУ
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Противостояние между военными и украинскими националистами в районе разведения войск в Золотом вышло на новый уровень. Радикалы решились на захват начальника связи полка. Произошло это возле села Приволье. Там 20 ноября активисты движения «Нет капитуляции» остановили военный автомобиль, в котором находились начальник связи 38-го зенитного ракетного полка майор Чаловский и солдат-водитель. Об этом инциденте сегодня рассказал офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- Нападавшие разоружили военных. Взяли офицера в заложники, а водителя отпустили, чтобы он сообщил командованию о требованиях радикалов, - сказал Филипоненко. – Они хотят обменять майора на задержанного 19 ноября в районе Золотого представителя львовского филиала Украинской добровольческой армии (УДА – запрещенной в РФ организации) Ивановича.

Этот активист попытался проникнуть со снайперской винтовкой на территорию поселка Золотое, откуда ушли украинские войска. По версии УНМ ЛНР, задачей Ивановича было ведение огня по позициям ВСУ для последующего обвинения в этом подразделений Народной милиции ЛНР и срыва процесса разведения сил и средств.

Сейчас неизвестно, где находится майор Чаловский. Его розыск ведут сотрудники СБУ и полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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