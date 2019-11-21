Украинские националисты готовили теракт на блокпосту ВСУ

СЕГОДНЯ 20:21 2019-11-21T20:21:39+03:00

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Боестолкновения украинских регулярных войск и националистов продолжаются. Национальная гвардия незалежной пыталась задержать группу диверсантов из «Правый сектор» (запрещенная в РФ организация), которая готовила теракт на блокпосту 72-ой бригады вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- Шесть военнослужащих Национальной гвардии Украины получили ранения при попытке задержания диверсионной группы карателей, планировавших проведение теракта в зоне так называемой «операции объединенных сил» («ООС»). Четверо из них находятся в крайне тяжелом состоянии, - сказал представитель оборонного ведомства ЛНР.

По словам Филипоненко, в результате боевого столкновения двое националистов убиты и трое получили ранения.

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ИСТОЧНИК KP.RU