2019-11-21T20:21:39+03:00
Политика

Украинские националисты готовили теракт на блокпосту ВСУ

При попытке задержания диверсантов произошло боестолкновение
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: golos.uaФото: golos.ua
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Боестолкновения украинских регулярных войск и националистов продолжаются. Национальная гвардия незалежной пыталась задержать группу диверсантов из «Правый сектор» (запрещенная в РФ организация), которая готовила теракт на блокпосту 72-ой бригады вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- Шесть военнослужащих Национальной гвардии Украины получили ранения при попытке задержания диверсионной группы карателей, планировавших проведение теракта в зоне так называемой «операции объединенных сил» («ООС»). Четверо из них находятся в крайне тяжелом состоянии, - сказал представитель оборонного ведомства ЛНР.

По словам Филипоненко, в результате боевого столкновения двое националистов убиты и трое получили ранения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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