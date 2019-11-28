Книгу о преступлениях украинской власти презентовали в Донецке, а хотелось бы - в Киеве
Сегодня в Донецке презентовали сборник аналитических материалов о военных преступлениях украинской власти «Вооруженный конфликт в Донбассе». В мероприятии приняли участие зампредседателя правления общественной организации «Справедливая защита» Иван Копыл и представитель Управления Народной милиции Ринат Айгистов.
- Представляем вашему вниманию книгу, которая появилась в результате многолетнего труда коллектива общественной организации «Справедливая защита», – сказал Копыл. – В ней содержатся материалы, позволяющие получить предоставление о характерных особенностях военных преступлений, совершенных в ходе вооруженного конфликта в Донбассе, а также лучше понять причины и предпосылки его возникновения.
Изложенные в сборнике сведения могут быть использованы как доказательства военных преступлений Киева на Донбассе, начиная с 2014 года. Хотя дончане уже устали ждать, когда справедливое возмездие настигнет тех, кто организовал бойню в Донбассе и всячески поддерживает ее.
Тем временем, Украина времени зря не теряет и надумала устроить перезагрузку информполитики в Донбассе, вбухав в это дело 400 млн грн.
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