Дончан постараются вернуть в лоно нэньки правильной информполитикой

СЕГОДНЯ 12:47 2019-11-28T12:47:51+03:00

Как можно привить любовь к Украине людям, которых она шестой год уничтожает? Фото: Русская Весна

На Украине считают, что реинтеграцию Донбасса нужно начать с информационной перезагрузки

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Заместитель главы Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции "временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и АР Крым", национальных меньшинств и межнациональных отношений Яковлева заявила о необходимости перезагрузки информационной политики реинтеграции Донбасса. Почему-то украинские чиновники массово считают, что именно так смогут завоевать симпатии дончан, шестой год расстреливаемых Украиной.

- Нам необходимо перезагрузить информационную политику реинтеграции относительно Луганской и Донецкой областей, — сказала она заседание Национальной платформы «Диалог о мире и безопасной реинтеграции» в Киеве в четверг.

Ранее, украинская власть заявляла, что готова потратить свыше 400 млн грн на то, чтобы каналы Украины вещали в Республиках. Видимо, это самая большая проблема нищей страны, где люди совершают суицид, получив коммунальные платежки, а молодежь массово уезжает искать лучшей доли, в том числе в Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU