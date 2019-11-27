Украинские боевики втрое увеличили интенсивность обстрелов ДНР

СЕГОДНЯ 11:50 2019-11-27T11:53:09+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки девять раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики почти полсотни снарядов и мин. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Украинские военные открывали огонь по поселкам шахты имени Гагарина и Байрак на горловском направлении, поселку Старомихайловка - на донецком и селу Саханка – на мариупольском, - сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Украинские силовики обстреливали из минометов калибра 82- и 120 миллиметров, гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

Напомним, что в предыдущие сутки вооруженные формирования Украины выпустили по Республике 16 боеприпасов.

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ИСТОЧНИК KP.RU