2019-11-27T11:53:09+03:00
Политика

Украинские боевики втрое увеличили интенсивность обстрелов ДНР

Об этом сообщили в СЦКК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские боевики втрое увеличили интенсивность обстрелов ДНР. Фото: ТК «Звезда»Украинские боевики втрое увеличили интенсивность обстрелов ДНР. Фото: ТК «Звезда»
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Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки девять раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики почти полсотни снарядов и мин. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Украинские военные открывали огонь по поселкам шахты имени Гагарина и Байрак на горловском направлении, поселку Старомихайловка - на донецком и селу Саханка – на мариупольском, - сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Украинские силовики обстреливали из минометов калибра 82- и 120 миллиметров, гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

Напомним, что в предыдущие сутки вооруженные формирования Украины выпустили по Республике 16 боеприпасов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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