Украинская армия выпустила по ДНР 16 боеприпасов
Шесть раз за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 16 боеприпасов. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.
- Вооружённые формирования оперативно-тактической группировки «Восток» шесть раз открывали огонь по районам населенных пунктов Донецкой Народной Республики, - говорят в НМ ДНР. - Три раза район Саханки – из различного типа гранатомётов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Два раза район Ленинского – из станковых противотанковых гранатомётов и крупнокалиберных пулеметов. Один раз район Коминтерново – из ручных гранатомётов и крупнокалиберных пулеметов (3 гранаты).
По сообщению оборонного ведомства ДНР, с начала текущих суток противник два раза обстрелял территорию Республики:
- ВСУ обстреляли Саханку – из 120-миллиметровых минометов и Старомихайловку - из вооружения БМП, - рассказали в Народной милиции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Чтоб согреться ВСУшники сожгли шесть домов
Пытаясь согреться украинские военные устроили пожар, в результате которого сгорело шесть домов (Подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU