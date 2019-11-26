2019-11-26T11:17:27+03:00
Политика

Украинская армия выпустила по ДНР 16 боеприпасов

Об этом сообщили в Народной милиции Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: warfiles.ruФото: warfiles.ru
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Шесть раз за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 16 боеприпасов. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- Вооружённые формирования оперативно-тактической группировки «Восток» шесть раз открывали огонь по районам населенных пунктов Донецкой Народной Республики, - говорят в НМ ДНР. - Три раза район Саханки – из различного типа гранатомётов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Два раза район Ленинского – из станковых противотанковых гранатомётов и крупнокалиберных пулеметов. Один раз район Коминтерново – из ручных гранатомётов и крупнокалиберных пулеметов (3 гранаты).

По сообщению оборонного ведомства ДНР, с начала текущих суток противник два раза обстрелял территорию Республики:

- ВСУ обстреляли Саханку – из 120-миллиметровых минометов и Старомихайловку - из вооружения БМП, - рассказали в Народной милиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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