Чтоб согреться ВСУшники сожгли шесть домов

25 Нояб. 22:20 2019-11-25T22:43:32+03:00

Пытаясь согреться украинские военные устроили пожар, в результате которого сгорело шесть домов

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Шесть домов уничтожены из-за игнорирования правил пожарной безопасности военнослужащими 28-й бригады ВСУ. Об этом сегодня сообщили в Управлении народной милиции ДНР.

- В связи с отсутствием угля и дров, личному составу приходится отапливать помещения с помощью горюче-смазочных материалов, пренебрегая при этом мерами безопасности, – сказано в сообщении. – Последний случай возгорания жилых помещений зафиксирован вчера в районе населенного пункта Березовое (к северу от Донецка), где в результате использования солярки в печках личным составом 28-й бригады полностью сгорели шесть домостроений и ротное имущество.

В Народной милиции также рассказали, что из-за массовых жалоб военных на невыносимые условия службы, министерство обороны Украины потребовало от штаба «ООС» предоставить доклад о готовности мест размещения личного состава к зимнему периоду..

Накануне мы сообщали, что военнослужащие 36-й бригады морской пехоты ВСУ, которые менялись по ротации и уезжали в Николаев, разобрали блиндажи и вывезли имущество с позиций.

ИСТОЧНИК KP.RU