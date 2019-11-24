2019-11-24T20:06:28+03:00
Политика

Ротация «по-братски»: под Мариуполем горные пехотинцы из Ивано-Франковска скоро все замерзнут - морпехи из 36-й бригады только за деньги отдают им блиндажи

В случае отказа платить морские пехотинцы разбирают оборонительные сооружения на передовой [видео]
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Горные пехотинцы из 10-й бригады могут радоваться, когда за деньги получат обустроенные позиции на передовой. Фото: facebook.com/10brygadaГорные пехотинцы из 10-й бригады могут радоваться, когда за деньги получат обустроенные позиции на передовой. Фото: facebook.com/10brygada
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Под Мариуполем сейчас полным ходом идет ротация. На сильном морозе, под ледяным ветром. Морские пехотинцы из 36-й бригады ВСУ уезжают в пункт постоянной дислокации в Николаев. А на их позиции прибывают из Ивано-Франковской области подразделения 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. Но ждет их совсем не радостный прием с фронтовыми ста граммами. Морпехи выдвинули условие горным коллегам: имущество и оборудование передаем только за деньги. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе Управления Народной милиции Республики, сославшись на данные разведки.

- Несмотря на договоренность между командованиями соединений о безвозмездной передаче обустроенных позиций и блиндажей, командиры подразделений передают прибывшему личному составу имущество и оборудование только за деньги, - констатировал официальный представитель УНМ ДНР Ринат Айгистов.

В случае же отказа платить из блиндажей выносится все имущество от обогревательных устройств и деревянных настилов до угля и даже дров. Зафиксированы случаи полного разбора блиндажей и взводных опорных пунктов.

- Уже отмечены массовые жалобы военнослужащих 109-го батальона 10-й бригады на беспредел со стороны морских пехотинцев, по вине которых подразделение заселяется в заброшенные и неотапливаемые помещения, - сказал представитель УНМ ДНР.

С другой стороны, морских пехотинцев тоже надо понять. Тыловики методично сбывали «налево» имущество для оборудования позиций к зимнему периоду. Офицеры и солдаты на передовой вынуждены были покупать обогреватели и прочее хозяйство за свой счет. Увезти все это добро в Николаев морпехи не в состоянии. А «западенцы» хотят приземлиться на все готовенькое.

Заявление официального представителя Управления Народной милиции ДНР по обстановке на 24 ноября.Официальный представитель НМ ДНР представил очередную сводку событий в Донецкой Народной Республике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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