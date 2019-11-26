Украинские пункты пропуска через линию соприкосновения переходят на зимний график работы

СЕГОДНЯ 11:36 2019-11-26T11:36:53+03:00

Шестой год люди мучаются на блокпостах в страшных очередях. ФОТО: Штаб ООС

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С 1 декабря украинские КПВВ будут работать с 8:00 до 17:00. Время - киевское. Об этом сообщили в штабе ООС. По их данным, осенью линию разграничения пересекли более 3,2 миллиона человек и 389 тысяч машин и автобусов.

- В основном очереди из пенсионеров, которые не захотели дарить незалежной свои кровные, - говорит 68 - летний преподаватель Михаил Киселев. – Я тоже езжу – в республиках пенсия невелика, так что приходится мучиться на блокпостах, потом минимум неделю прихожу в себя!

Украинские власти заявляют, что упростят проезд через линию соприкосновения, но донецкие пенсионеры в это мало верят.

- Упрощают в провозе багажа, а придумают, как поиздеваться в другом! – Уверен Михаил Киселев.

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ИСТОЧНИК KP.RU