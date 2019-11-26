Украинские пункты пропуска через линию соприкосновения переходят на зимний график работы
С 1 декабря украинские КПВВ будут работать с 8:00 до 17:00. Время - киевское. Об этом сообщили в штабе ООС. По их данным, осенью линию разграничения пересекли более 3,2 миллиона человек и 389 тысяч машин и автобусов.
- В основном очереди из пенсионеров, которые не захотели дарить незалежной свои кровные, - говорит 68 - летний преподаватель Михаил Киселев. – Я тоже езжу – в республиках пенсия невелика, так что приходится мучиться на блокпостах, потом минимум неделю прихожу в себя!
Украинские власти заявляют, что упростят проезд через линию соприкосновения, но донецкие пенсионеры в это мало верят.
- Упрощают в провозе багажа, а придумают, как поиздеваться в другом! – Уверен Михаил Киселев.
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