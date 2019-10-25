«Наших детей с Украиной уже ничего не связывает»: Почему запоздало решение Киева о признании документов, выданных в ДНР и ЛНР

«Слуги народа» Зеленского сейчас мечутся в борьбе за молодое поколение из республик Донбасса. Отсюда и противоречивость принимаемых решений. 24 октября Кабмин Украины упростил получение украинских свидетельств о рождении и смерти на основании документов, выданных в ДНР и ЛНР. Но за три месяца до этого Киев усложнил пересечение линии соприкосновения для детей младше 14 лет. Правда, потом правительство незалежной «отыграло» назад. Всего на месяц.

Украинские власти решили перенести на месяц – с 29 октября на 28 ноября – дату введения нового порядка въезда в незалежную жителей ДНР и ЛНР.

- С 29 октября согласно постановлению Кабинета министров №815 должны были измениться правила пересечения КПП для детей до 14-ти лет. Дети обязаны будут иметь загранпаспорт. Получив многочисленные обращения граждан, наше министерство приняло решение о необходимости отсрочить на месяц вступление в силу этих правил, – сообщили в пресс-службе министерства по делам ветеранов, «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц.

У ПОСРЕДНИКОВ РАЗНЫЕ РАСЦЕНКИ

Такое решение было ожидаемым. Глава этого министерства с витиеватым названием Оксана Коляда говорила о нем еще в начале октября.

- Все равно малую отсрочку сделали в Киеве, - считает дончанка Татьяна Пожидаева. – На оформление загранпаспорта уйдет минимум два месяца. А по их справке, что мы сдали документы на ребенка, особо не наездишься – пограничники придираются. Да и в большую копеечку обходится оформление документов. Мы с мужем отдали 5 тысяч гривен донецкой фирме, которая помогает с загранпаспортом. Без посторонней помощи сами запутались бы, блуждая по разным офисам в Мариуполе.

Татьяна вместе с мужем и 13-летним сыном втроем выезжали в город у моря. Если ребенку перемещаться через КПП с одним родителем, то нужна доверенность. А это дополнительные расходы и драгоценное время ожидания.

Выложить 5 тысяч гривен (12 тысяч 500 рублей) за украинский загранпаспорт для ребенка многим донецким семьям не по карману. Впрочем, в Донецке есть фирмы, которые берут меньше – 4 тысячи гривен (10 тысяч рублей).

- В эту стоимость входит и официальная пошлина - 682 гривны, - разъяснил мне представитель посредника Валерий. - Выезжать придется дважды. Один раз – сфотографироваться, подать заявку на оформление паспорта. А второй раз – получить его. Проще родителям, ребенку которых не исполнилось 12 лет, - его присутствие необязательно.

РОЖДЕННЫХ В ВОЙНУ ДЕТЕЙ ОБЫЧНО НЕ РЕГИСТРИРУЮТ В НЕЗАЛЕЖНОЙ

Решение украинских властей о загранпаспортах еще больше отдалит от незалежной жителей республик Донбасса, имеющих маленьких детей. Это отторжение началось еще раньше - со сложностей в оформлении украинского свидетельства о рождении. В Киеве придумали судебную процедуру для подтверждения документов о рождении, выданных в ДНР и ЛНР. Кстати, у посредников расценки за помощь в получении свидетельства доходят до 5 тысяч гривен.

Как итог – по данным аналитического центра Atlantic Council, 57 процентов детей из ДНР и ЛНР так и не получили украинского свидетельства о рождении. А без него они не смогут оформить ни украинский паспорт в 14 лет, ни заграничный – до этого возраста.

Новые власти незалежной сейчас в срочном порядке пересматривают законы и постановления, введенные при президенте Порошенко. 24 октября Кабинет министров принял решение о признании отдельных справок, выданных медицинскими и судебно-медицинскими учреждениями в республиках Донбасса. В пресс-службе правительства уточнили, что речь идет о свидетельствах о смерти и рождении граждан.

Теперь признавать свидетельства, выданные в ДНР и ЛНР, будут не в судебном порядке. Этим займутся специальные комиссии. Когда и где появятся эти органы, пока неизвестно.

Но поезд, как говорится, уже ушел. Большинство дончан и луганчан отказываются от украинских документов для своих детей не только по причине сложностей и дороговизны.

- Нашу семью, моих детей с Украиной уже ничего не связывает, - говорит Маргарита Белова. – После бойни в Донбассе, которую устроил Киев, обратной дороги нет. А теперь еще и Россия наконец-то предоставила нам возможность получить свое гражданство без особых проблем. Думаю, что в будущем мои дети смогут легально работать в России, устраивать там жизнь. Если, конечно, в ДНР ситуация не наладится.

Кстати, комплект из двух документов России - паспорт гражданина РФ и загранпаспорт – обходится жителям республик Донбасса около 6 тысяч рублей. В два раз дешевле, чем заплатила Татьяна Пожидаева за украинский загранпаспорт для своего сына.

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