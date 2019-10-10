Смогут ли дети из республик Донбасса ездить на Украину после 29 октября

- Мы вовремя успели подать на Украине документы для нашего 14-летнего сына на получение ID-паспорта, - рассказывает дончанка Виктория. – Ездили в Красноармейск (сейчас переименован в Покровск. – Авт.) в начале августа. Там нам сказали: приезжайте за паспортом в середине октября. Представляю, что сейчас творится в миграционной службе после постановления украинского правительства. Вот вам и упрощение пересечения границы, о которых столько говорил «слуга народа» Зеленский.

ЧТО МЕНЯЕТСЯ

Действительно, новые правила пересечения для детей до 16 лет наделали немалый переполох среди жителей республик Донбасса. По крайней мере, тех из них, которые ездят вместе с детьми на «ту сторону».

Правила меняют с 29 октября – в соответствии с постановлением Кабмина №815. Для того, чтобы ребенок в возрасте до 16 лет смог пересечь линию разграничения, ему будет необходим паспорт гражданина Украины (ID-паспорт). А дети, которые не достигли 14-летнего возраста, смогут проезжать через украинские контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) только по загранпаспорту или справке о том, что документы на получение загранпаспорта поданы. Проездной документ ребенка также может использоваться. Руководитель пресс-службы Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко рассказал о нововведениях.

- Сейчас миграционная служба не выдает проездные документы ребенка. Но те документы, которые были выданы ранее, являются действительными. С ними дети имеют право пересекать линию разграничения, – сообщил Демченко.

Он пояснил, что делать тем детям, кто не успеет до 29 октября обзавестись украинским паспортом.

- Пограничники будут пропускать их по свидетельствам о рождении в направлении подконтрольной территории Украины - для того, чтобы люди могли сдать документы на получение паспорта или загранпаспорта в зависимости от возраста, – сказал Демченко.

При возвращении на территорию ДНР и ЛНР пограничники будут пропускать детей уже при наличии справки, которую выдает миграционная служба о том, что были сданы документы на получение паспорта или загранпаспорта. По свидетельству о рождении уже не пропустят.

- Люди могут приехать, сдать документы на паспорт, вернуться, имея при себе эту справку. Когда они уже поедут непосредственно за получением паспорта, то они также покажут эту справку, – рассказал Демченко.

СРОК ВВЕДЕНИЯ ПРАВИЛ МОГУТ ПЕРЕНЕСТИ

Между тем, появилась информация, что драконовские правила не будут введены 29 октября. По этому поводу министр по делам ветеранов, «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда на днях встречалась с руководителем миграционной службы Максимом Соколюком и главой МВД Арсеном Аваковым.

- У нас сложилась коллизия. Это грозит существенными осложнениями для семей – время, деньги, возможности, - на своей странице в Facebook написала министр. - Оформление одного документа продолжается до 30 дней, стоит около 700 гривен. Впереди осенние каникулы. Уровень коллапса сервисных центров в прифронтовой зоне можно будет только представить. В связи с этим я инициировала отсрочку введения в действие этой нормы.

Коляда также сообщила, что нашла понимание в этом вопросе со стороны Соколюка и Авакова. Так что в скором времени следует ожидать нового срока введения в действие постановления Кабмина.

ИДЕТ БОРЬБА ЗА ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко считает, что Киев своим решением о паспортизации проезда детей пытается привязать их вместе с родителями к Украине.

- Это своеобразная реакция Киева на процесс выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, – говорит политолог. – Властям Украины по большому счету не нужны пенсионеры из республик Донбасса. Их же надо содержать. Да и менталитет у пожилых людей еще советский, как правило, пророссийский. А вот за детей и их трудоспособных родителей Киев готов бороться.

Кузьменко уверен, что паспортизация проводится с прицелом на будущее. Нынешние дети будут потом поступать в украинские вузы и уезжать на работу в незалежную, а не в Россию.

- Идет борьба за трудовые ресурсы из Донбасса, – считает политолог. – После «победы» майдана в 2014 году из Украины мигрировали миллионы грамотных специалистов – в Европу и Россию. Вот и старается Киев компенсировать большую дыру в работниках.