Украина пытается выдать документ о «депортации народа Донбасса» за фейк

В сети появился документ Совета национальной безопасности и обороны Украины о «депортации народа Донбасса». В нем говорится, что жители Донбасса не являются «проукраинскими» и должны быть привлечены к административной и уголовной ответственности, а также переселены в Россию или центральные и западные области Украины.

В незалежной попытались опровергнуть достоверность своего же «плана». Однако ряд признаков говорит о подлинности документа. На них указала председатель Комитета по уголовному и административному законодательству Народного Совета Донецкой Народной Республики Елена Шишкина.

Он опубликован на официальном бланке, который идентичен другим доступным документам на сайте Совета. Датирован «план» 29 октября. Именно тогда Зеленский обсуждал «реинтеграцию» Донбасса с представителями Совета национальной безопасности и обороны на инвестиционном форуме в Мариуполе. А в Станице Луганской в это время началось разведение сил и средств.

Документ был датирован 29 октября - тогда Зеленский обсуждал «реинтеграцию» Донбасса с представителями Совета национальной безопасности и обороны на инвестиционном форуме в Мариуполе. Фото: Фейсбук

– Официальный Киев цинично, даже при попытке опровергнуть свою позицию в отношении населения Донбасса, умудрился еще раз подтвердить всему международному сообществу приверженность принципам фашизма и нацизма, – заявила адвокат. – План депортации народа Донбасса по сути – это геноцид жителей Республик. Положения данного проекта по «реинтеграции» нарушают не только права и свободы человека, закрепленные главным законом страны – конституцией Украины, но и нормы международного права

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что такой «план» подтверждает намерения Украины уничтожить жителей Донбасса.

– Это подтверждает развязанная Украиной война, направленная на уничтожение мирного населения Донбасса и разрушение социально значимых объектов инфраструктуры. Экономическая блокада со стороны Киева также не способствует благоприятным условиям жизни местных жителей. Теперь же в их больном воображении родился план по депортации народа Донбасса, – сказал Пушилин.

По словам лидера Республики, политика официального Киева носит исключительно разрушительный характер. Денис Владимирович дал ответ составителям документа.

– Только сами жители Донецкой народной Республики могут решать, как и где им жить, с кем дружить, на каком языке разговаривать. Мы выбрали дорогу домой, в Российскую Федерацию. Республика планомерно движется к своей заветной цели, шаг за шагом наращивая и укрепляя интеграционные процессы с Россией, – отметил Денис Пушилин.

Денис Пушилин прокомментировал скандальный документФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник также считает, что «план депортации народа Донбасса» полностью ложится в канву сегодняшних политических решений на Украине и следует курсу, который националисты и западные кураторы диктуют киевской власти.

– Содержание документа не стало чем–то неожиданным или удивительным. С первого обстрела, и, пожалуй, даже задолго до него, жители Луганской Народной Республики понимали, что Украине от Донбасса нужны лишь земли, ресурсы, предприятия, но не люди, – говорит Пасечник. – На фоне подобных документов и обещаний еще яснее осознаешь, что мы никогда не вернемся в состав Украины.

В министерстве внутренних дел Донецкой и Луганской Народных Республик призвали жителей сохранять спокойствие и пообещали, что любые незаконные посягательства украинских властей на права и свободы жителей, будут пресечены.

– Подобные планы характеризуют новую власть в Киеве как фашистскую. А меры по переселению жителей Республик, в том числе принудительное выдворение с территории Донбасса, в течение месяца, как вопиющие, – говорят в правоохранительных органах – Мы совместно с другими спецслужбами никогда не допустим даже теоретического исполнения подобных фантазий украинских властей. Сотрудники министерства внутренних дел с оружием в руках готовы обеспечить безопасность каждого гражданина Республики.

О чем говорится в скандальном документе

– Необходимо обеспечить выезд с территории Донбасса жителей без про–украинской позиции

– В отношении тех, кто не хочет уезжать, обеспечить возможности юридического преследования

– Против людей, не только состоявших в вооруженных силах, но и просто работавших на предприятиях и государственных учреждениях, необходимо организовать уголовное и административное преследование

– В рамках реукраинизации обеспечить выселение жителей Донбасса на Западную и Центральную Украину

– Донбасс должен быть заселен «про–украинскими» активистами, которые после 2014 года уехали с Донбасса

С чего все начиналось

Что готовят украинские власти жителям Донбасса

От заселения Донбасса украинскими активистами, до ссылки неугодных (подробнее)