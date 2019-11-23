Депортировать дончан пока передумали?

СЕГОДНЯ 21:04 2019-11-23T21:04:31+03:00

На Донбассе уже давно никто не верит словам украинских политиков. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

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План Киева по депортации жителей Донбасса, который ранее появился в сети, не имеет ничего общего с реальностью. С таким заявлением выступил секретарь Совета нацбезопасности Украины (СНБО) Данилов.

В комментарии для украинских журналистов он заявил, что не существует документов, предусматривающих депортацию жителей ДНР и ЛНР.

- Мы к нему не имеем никакого отношения. Прежде всего, надо внимательно смотреть на то, что там написано. Даже такой улицы не существует, которая там есть в этом «документе», — сказал он.

По данным журналистов, указанная в документе улица «Командарма Каменева», была переименована в рамках декоммунизации. С 2015 года эта улица носит имя Петра Болбочана.

Украинский пранкер «Джокер», который ранее разыграл депутата «Слуги народа» также заявил, что этот документ — фейк. Хотя все это выглядит, как запоздалая попытка оправдаться.

Ранее "Комсомолка" рассказывала, как реагируют на этот документ сами дончане.

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ИСТОЧНИК KP.RU