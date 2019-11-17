2019-11-17T14:35:29+03:00
Политика

«Россия этого не допустит - она своих не бросает!» Жители Донбасса отреагировали на предложение украинского политика превратить Республики в «дикое поле»

Свое мнение высказали не только те, кто проживает на территории Республик, но и те, кто поддерживает народ в военное время
Юлия АНДРИЕНКОНикита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Выбор Донбасса очевиден - его люди сделали больше пяти лет назадВыбор Донбасса очевиден - его люди сделали больше пяти лет назадФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Роман Бессмертный в эфире украинского телевидения заявил, что незалежная должна отселить из Республик Донбасса своих сторонников, а самопровозглашенные Республики превратить в «дикое поле».

«Комсомолка» спросила у жителей и сторонников Донбасса, что они думают по этому поводу.

Светлана – выпускница Донецкого национального университета:

- Мы очень хорошо помним, как во время президентства Порошенко кричал, что в Украине дети будут ходить в школы, а у нас – будут сидеть в подвалах. Так они собирались выиграть войну. С тех пор политика украинских особо дипломатов не изменилась. Меняются лишь формулировки. Сейчас – «дикое поле» хотят. А завтра что? Пепелище захотят оставить? Этого не будет. Наши дети ходят в школы, студенты в университеты. Люди работают и развиваются, а главное не предают свою историю и следуют выбранному курсу. В этом наша сила. Мы честны сами с собой и с другими.

Ирина - жительница Трудовских:

- Пусть они приезжают сюда, мы их перевоспитаем. Хватит одной ночи под обстрелами. Посидят, как я с ребенком в холодном погребе, посмотрим, как «Щэ нэвмэрлу» затянут. У меня знаете как? Дверь в подвал всегда открыта, чемоданчик наготове и спим всей семьей одетые. О какой Украине речь, меня даже мова воротит. Даже если кто в начале войны и симпатизировал Украине, сейчас ее проклинает. Ни нам там делать нечего, ни им тут. Чем скорее это они поймут, тем скорее война окончится.

Дипломат предложил отселить из Республик сторонников незалежной. Фото: news.liga.net

Дипломат предложил отселить из Республик сторонников незалежной. Фото: news.liga.net

Влад - доброволец:

- Голословные заявления, причем традиционно противоречивые - то у них «Донбасс – это Украина». То «огородить и выжечь». Никакой программы переселения у Украины нет. На это нужны большие деньги. Выгоднее декларировать это на словах, не выполняя фактически и продолжая разрушать Донбасс огнем украинской же артиллерии. А люди живут... Пять лет так живут.

Александра Куликова - актриса (Санкт-Петербург):

- Я не знаю, что сподвигает этого человека высказывать подобные мысли: действительно ли он считает нормой геноцид жителей Донбасса, взгляды которых не совпадают с его взглядами, или он играет определенную роль, пытаясь такими заявлениями кому-то понравиться. В любом случае эксперимент по публичному расчеловечиванию жителей Донбасса продолжается. И на Украине мне жалко подростков и молодых людей, чьи души почти безнадежно отравляются такими идеями. Но для Донбасса чем более откровенно подобные люди будут высказывать свои античеловеческие мнения, тем лучше. Чтобы видеть всю палитру этих лиц без иллюзий.

Наталья Оксентюк – читательница Комсомольской правды:

- Считаю, что не бывать этому. Чтобы было дикое поле, Украине нужно нас всех убить. А этого не допустят россияне. В скором будущем у нас будут российские паспорта, а своих Россия никогда не бросает.

Анна Мосина - депутат Народного Совета Луганской Народной Республики:

- Нас уже не удивляют подобные заявления и намерения команды Зеленского. Донбассом сделан выбор, он остается верен своему вектору на одну интеграцию – интеграцию с Российской Федерацией. И каждые подобные решения, такие как последнее, только укрепляют этот выбор. Именно поэтому блокировался и продолжает блокироваться Минский процесс, именно поэтому усилена идеологическая борьба против тех ценностей, которые отстаивает Донбасс. И наши жители отлично понимают, что решение Совета национальной безопасности и обороны Украины нацелено просто на уничтожение нравственных ценностей народа Донбасса и самого народа-носителя этих ценностей.

С чего все началось

«Дикое поле вместо Республик Донбасса»: Украинский политик предложил свой вариант решения конфликта

Дипломат предложил отселить из Республик сторонников незалежной (подробнее)

Тем временем

«Помоги детям прифронтовой зоны почувствовать праздник!» «Комсомольская правда - Донбасс» запускает Новогоднюю акцию

Уже третий год подряд мы вместе со своими читателями поздравляем детишек прифронтовых поселков Республики с Новым годом (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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