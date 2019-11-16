«Дикое поле вместо Республик Донбасса»: Украинский политик предложил свой вариант решения конфликта
Что только не предлагали украинские политики сделать с Донбассом. И оградиться стеной, и уничтожить до последнего человека, а вот сейчас – новое предложение. Его экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Роман Бессмертный озвучил в эфире украинского телевидения.
Бессмертный считает, что Украина должна отселить из Республик Донбасса сторонников незалежной. По мнению политика, конфликт может растянуться на долгие десятилетия.
- Для того, чтобы произошла заморозка, нужно иметь локальный территориально закрытый конфликт, как в Приднестровье, Нагорном Карабахе. В данном случае заморозка не происходит, – заявил Бессмертный.
Поэтому, по его мнению, единственный правильный путь незалежной - превратить самопровозглашенные Республики в «дикое поле».
Жители Республик неоднократно говорили, что именно этим Украина занимается шестой год, ежедневно обстреливая мирные поселки. От таких решений правителей Украины страдают невинные люди.
ИСТОЧНИК KP.RU