2019-11-16T12:30:41+03:00
Политика

«Дикое поле вместо Республик Донбасса»: Украинский политик предложил свой вариант решения конфликта

Дипломат предложил отселить из Республик сторонников незалежной
Никита МАКАРЕНКОВ
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Дипломат предложил отселить из Республик сторонников незалежной. Фото: news.liga.netДипломат предложил отселить из Республик сторонников незалежной. Фото: news.liga.net
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Что только не предлагали украинские политики сделать с Донбассом. И оградиться стеной, и уничтожить до последнего человека, а вот сейчас – новое предложение. Его экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Роман Бессмертный озвучил в эфире украинского телевидения.

Бессмертный считает, что Украина должна отселить из Республик Донбасса сторонников незалежной. По мнению политика, конфликт может растянуться на долгие десятилетия.

- Для того, чтобы произошла заморозка, нужно иметь локальный территориально закрытый конфликт, как в Приднестровье, Нагорном Карабахе. В данном случае заморозка не происходит, – заявил Бессмертный.

Поэтому, по его мнению, единственный правильный путь незалежной - превратить самопровозглашенные Республики в «дикое поле».

Жители Республик неоднократно говорили, что именно этим Украина занимается шестой год, ежедневно обстреливая мирные поселки. От таких решений правителей Украины страдают невинные люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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