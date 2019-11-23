Один - погиб, трое - ранены: радикалы подстрелили своих же под Горловкой

СЕГОДНЯ 16:20 2019-11-23T16:20:37+03:00

Украинские радикалы обстреливают украинских военных и обвиняют в этом военных ДНР

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Один украинский военный погиб, еще трое получили ранения в результате обстрела украинскими националистами грузовика ВСУ у линии фронта севернее Горловки.

- Двадцать первого ноября украинскими националистами в районе поселка Шумы выстрелом из противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) был поврежден автомобиль «Зил-131», осуществлявший подвоз воды на позиции 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, - сообщили в Управлении Народной милиции Республики.

Тогда были ранены четверо военных. Один из них впоследствии скончался в госпитале. Родные вряд ли когда-нибудь узнают истинную причину гибели или инвалидности своих героев.

Украинские генералы, похоже, в собственной беспомощности что-либо сделать с неуправляемостью националистов, согласно давно установленной традиции, возложил всю ответственность за содеянное на Народную милицию.

Красноречиво о неуправляемости радикалов говорит ситуация в районе отвода войск, где они продвинулись вглубь, игнорируя договоренности.

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ИСТОЧНИК KP.RU