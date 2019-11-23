2019-11-23T16:20:37+03:00
Политика

Один - погиб, трое - ранены: радикалы подстрелили своих же под Горловкой

Украинские радикалы обстреливают украинских военных и обвиняют в этом военных ДНР
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Штаб ООС потерял контроль над ситуацией. Фото: Русская ВеснаШтаб ООС потерял контроль над ситуацией. Фото: Русская Весна
Изменить размер текста:

Один украинский военный погиб, еще трое получили ранения в результате обстрела украинскими националистами грузовика ВСУ у линии фронта севернее Горловки.

- Двадцать первого ноября украинскими националистами в районе поселка Шумы выстрелом из противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) был поврежден автомобиль «Зил-131», осуществлявший подвоз воды на позиции 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, - сообщили в Управлении Народной милиции Республики.

Тогда были ранены четверо военных. Один из них впоследствии скончался в госпитале. Родные вряд ли когда-нибудь узнают истинную причину гибели или инвалидности своих героев.

Украинские генералы, похоже, в собственной беспомощности что-либо сделать с неуправляемостью националистов, согласно давно установленной традиции, возложил всю ответственность за содеянное на Народную милицию.

Красноречиво о неуправляемости радикалов говорит ситуация в районе отвода войск, где они продвинулись вглубь, игнорируя договоренности.

Читайте также

В Республике функционирует горячая линия Миграционной службы МВД ДНР

О нарушении графика приема граждан теперь можно сообщить на горячую линию (подробнее...)

Как Донбасс получает российские паспорта после введения электронной очереди

Угрозы украинских политиков вычислить каждого, кто получит заветный документ, только усилили желание людей окончательно отвернуться от незалежной (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Перевозить товары между Республиками станет проще
Беби-бум! За 2019 год население в Республике пополнилось почти на 9 тысяч маленьких граждан
На время шторма по всей Горловке расставили специальные пункты обогрева
Чему будет посвящен новый дизайн талончика в общественный транспорт
Фашисты, гомосексуалисты, садисты - кто еще убивает дончан шестой год?
Горячая линия Миграционной службы МВД ДНР – куда звонить?
На музыкальный фестиваль в Донецке приедут диджеи из России
Все в кино! Бесплатный показ патриотических фильмов пройдет сегодня во многих городах Республики
Спасатели вернули воду в села Новоазовского района
Военный журналист Марина Харькова: Отвод войск не мешает ВСУ обстреливать нас
Погода в Луганске в субботу 23 ноября: ветер и -15
Погода в Донецке сегодня 23 ноября: солнечно и морозно
«Дать воду в больницу прифронтового поселка!» Леонид Пасечник встретился с жителями Калиново
В Луганске задержали коммунальщиков за присвоение и растрату имущества
Завтра в Донецке пройдет крупная продовольственная ярмарка
Доступ к интернету в ДНР осложнен из-за аварии в Ростовской области
«В тылу у вас надежные люди»: Алексей Кулемзин поздравил 11-й гвардейский мотострелковый полк с 5-летием основания
27 ноября Леонид Пасечник проведет прямую линию
Кравченко приказал спецназу нейтрализовать националистов, если они устроят провокацию в Золотом
На участке разведения «Петровское – Богдановка» стороны приступили к устранению нарушений
Оператор «Феникс» создаст более гибкие тарифы