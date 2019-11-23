2019-11-23T09:32:59+03:00
Политика

Военный журналист Марина Харькова: Отвод войск не мешает ВСУ обстреливать нас

Под обстрелами - Горловка, Зайцево и особенно южное направление - Саханка, Петровское
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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А люди мечтают о мире. Дом в прифронтовой Саханке.А люди мечтают о мире. Дом в прифронтовой Саханке.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Донецкий журналист и эксперт Марина Харькова рассказала об обстановке в районе разведения сил.

- Как и ожидалось, несмотря на как бы развод войск, обстрелы там не прекратились и ведутся из гранатометов, в том числе, АГС, и вечером, и утром. Также время от времени в том районе вспыхивают стрелковые бои, - рассказала Марина. - В самом Петровском остались 16 мирных жителей, жизнь которых никак не изменилась к лучшему после распиаренных мероприятий по "демилитаризации". Горловка, Зайцево - заявленный ВСУ захват территории кладбища не был фейком. Они продвинулись на 800 метров, подкопавшись укрытиями и окопами вглубь территории. Само кладбище, состоящее из множества старых и новых захоронений, теперь фактически осквернено подкопами ВСУ, которые к тому же ведут там активное минирование возле своих новых позиций.

О подобном сценарии она предупреждала ранее, накануне мероприятий по отводу сил. Тогда донецкий блогер сомневалась, что Украина способна оценить односторонние реверансы и миролюбие Республики и оказалась права в своих прогнозах.

- К сожалению, мои прогнозы по-прежнему далеки от оптимистичных. Позитивных подвижек для стабилизации обстановки на фронте или же окончательного прекращения боевых действий — не происходит, - заключила журналист.

ИСТОЧНИК KP.RU

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