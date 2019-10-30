2019-10-30T10:18:03+03:00
Политика

Марина Харькова об отводе войск: "Излишнее доверие на войне всегда наказуемо потерями. Вспомним Широкино"

Донецкий блогер сомневается, что Украина способна оценить односторонние реверансы и миролюбие Республики
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Дождутся ли дончане мира или бесконечные "перемирия" окончательно уничтожат регион?Дождутся ли дончане мира или бесконечные "перемирия" окончательно уничтожат регион?Фото: Юлия АНДРИЕНКО
Изменить размер текста:

Участники Контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе вчера согласовали новую дату начала устранения нарушений на участке разведения сил «Петровское — Богдановка».

- Марина, как думаешь, состоится ли анонсированный отвод войск?

- Несмотря на попытки сорвать или затянуть процесс отвода со стороны ВСУ, по моему мнению, он все же состоится. Так же, как это в результате произошло и возле перехода у Станицы Луганской. Не вполне понятно, зачем украинской стороне понадобилось в Золотом целых три дня на отвод, учитывая, что он происходит на расстояние всего в пару километров и на заранее подготовленные, хорошо оборудованные позиции. Как бы не упирались радикалы, но Зеленскому очень важна встреча в нормандском формате, поэтому будут приняты все меры к завершению отвода и частичной демилитаризации этой зоны.

Что же касается села Петровское в Старобешевском районе ДНР, втором месте развода сил, то и там рано или поздно обе стороны отойдут. Силы ДНР к этому готовы. Чтобы было куда отходить, также были созданы новые позиции, куда заранее пригнали спецтехнику и завезли стройматериалы. Всеми способами демонстрировалась готовность, договороспособность и миролюбие. Как всегда, односторонние реверансы и церемониальные движения не оценили ВСУ, которые в том районе не спешат прекращать гранатометные обстрелы. Скорее всего, и в Петровском развод сил состоится окончательно. Военные подчиняются приказам политиков. А политикам важно демонстрировать на публику не столько результат, сколько процесс, и вешать на себя лавровый венок миротворца.

- Если все-таки отвод войск состоится, к чему это приведет?

- Эти мероприятия связаны исключительно с планируемой встречей в нормандском формате. Потому что ранее они анонсировались многократно и столько же раз тормозились. Из положительного - возможно, все-таки прекратится стрельба, возможно, возникнет некое подобие шатких нейтральных отношений между воюющими сторонами. Но наверняка не известно. Настроения жителей Золотого нервозное, люди раздражены прибытием вояк, полицейских, СБУшников и общим накалом обстановки. В Петровском жители, в основном, разъехались из-за военных действий, село разбито. Окопы шли у линии домов.

- Не станет ли это вторым Широкиным, когда наши отошли, а украинские вояки заняли их позиции?

- К сожалению, такое развитие событий не исключено. Слишком часто перемирия или инициативы по демилитаризации становились поводом для украинской стороны продвинуться и захватить новую территорию в серых зонах. Как это было в Рассадках, Чигирях, Гладосово, Травневом и ряде других поселков. Противодействия они не получили, а значит этот сценарий остается для противника простым и привлекательным способом получить перевес. Излишнее доверие на войне обычно приводит к наиболее тяжелым потерям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это не развод сил, а разводняк народа»: Донецкий волонтер Андрей Лысенко об очередном отводе вооружения

Что думают сами дончане об отводе войск (подробнее...)

Дата разведения войск в Петровском согласована, но ее не называют – опасаются провокаций националистов

Представители сторон в Контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе 29 октября согласовали новую дату начала разведения сил на участке «Петровское — Богдановка» (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Прекращение войны для нацбатов и добробатов означает, что они не нужны и скоро начнется тюрьма, поэтому они будут стоять до последнего», - политолог об угрозах нацбатов
Несколько дней назад Билецкий заявил, что в случае отвода войск в Золотом, он соберет десять тысяч военнослужащих нацбатов, дабы не допустить «капитуляции», как они называют разведение сил и средств.
Политолог Николай Рагозин: «Разведение может и состоится – Зеленский захочет отомстить нацбатам, которые ни в грош его не ставят»
Вчера Украина и ЛНР все-таки выпустили белые ракеты в знак того, что готовы к разведению сил. Состоится ли реально это разведение «Комсомолке» рассказал заведующий кафедрой социологии и политологии ДонНТУ, кандидат философских наук Рагозин Николай Петров
Политолог: Страхи украинцев связаны с неадекватным управлением страной
Президент украинского Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко прокомментировал «КП» результаты исследования, которое показало: массовой эмиграции из страны в незалежной боятся гораздо больше, чем возможной войны с Россией
Храму, который возводится в Горловке без единого гвоздя, волонтеры из Москвы подарили икону Благовещения
Благовещенский храм был сожжен прямым попаданием со стороны Украины в 2014 году и сейчас возрождается из пепелища архангельскими мастерами русского зодчества [фото]
Новости 24
В ДНР не будут прекращать выплату пенсии жителям, у которых нет паспортов Республики
За денежные переводы в Донецке будут платить официально
В республиках Донбасса пройдут учения МЧС, МВД и УНМ по ликвидации кризисных ситуаций
В ДНР появится новая платежная система, совместимая с российской
Киев готов на броневиках возить пенсии жителям республик Донбасса
В ДНР готовят новый закон, позволяющий решить проблемы с бродячими животными
«Люблю смотреть, как ведут себя парнокопытные»: львовский писатель сравнил с животными жителей Донбасса
Летел из города Счастье: защитники ЛНР сбили украинский беспилотник с ядом
В Перевальске подростки оставили на асфальте пожелания для жителей города
Пока в Минске о мире договаривались: украинская армия в два раза нарастила интенсивность обстрелов ДНР