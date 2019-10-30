Марина Харькова об отводе войск: "Излишнее доверие на войне всегда наказуемо потерями. Вспомним Широкино"

Участники Контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе вчера согласовали новую дату начала устранения нарушений на участке разведения сил «Петровское — Богдановка».

- Марина, как думаешь, состоится ли анонсированный отвод войск?

- Несмотря на попытки сорвать или затянуть процесс отвода со стороны ВСУ, по моему мнению, он все же состоится. Так же, как это в результате произошло и возле перехода у Станицы Луганской. Не вполне понятно, зачем украинской стороне понадобилось в Золотом целых три дня на отвод, учитывая, что он происходит на расстояние всего в пару километров и на заранее подготовленные, хорошо оборудованные позиции. Как бы не упирались радикалы, но Зеленскому очень важна встреча в нормандском формате, поэтому будут приняты все меры к завершению отвода и частичной демилитаризации этой зоны.

Что же касается села Петровское в Старобешевском районе ДНР, втором месте развода сил, то и там рано или поздно обе стороны отойдут. Силы ДНР к этому готовы. Чтобы было куда отходить, также были созданы новые позиции, куда заранее пригнали спецтехнику и завезли стройматериалы. Всеми способами демонстрировалась готовность, договороспособность и миролюбие. Как всегда, односторонние реверансы и церемониальные движения не оценили ВСУ, которые в том районе не спешат прекращать гранатометные обстрелы. Скорее всего, и в Петровском развод сил состоится окончательно. Военные подчиняются приказам политиков. А политикам важно демонстрировать на публику не столько результат, сколько процесс, и вешать на себя лавровый венок миротворца.

- Если все-таки отвод войск состоится, к чему это приведет?

- Эти мероприятия связаны исключительно с планируемой встречей в нормандском формате. Потому что ранее они анонсировались многократно и столько же раз тормозились. Из положительного - возможно, все-таки прекратится стрельба, возможно, возникнет некое подобие шатких нейтральных отношений между воюющими сторонами. Но наверняка не известно. Настроения жителей Золотого нервозное, люди раздражены прибытием вояк, полицейских, СБУшников и общим накалом обстановки. В Петровском жители, в основном, разъехались из-за военных действий, село разбито. Окопы шли у линии домов.

- Не станет ли это вторым Широкиным, когда наши отошли, а украинские вояки заняли их позиции?

- К сожалению, такое развитие событий не исключено. Слишком часто перемирия или инициативы по демилитаризации становились поводом для украинской стороны продвинуться и захватить новую территорию в серых зонах. Как это было в Рассадках, Чигирях, Гладосово, Травневом и ряде других поселков. Противодействия они не получили, а значит этот сценарий остается для противника простым и привлекательным способом получить перевес. Излишнее доверие на войне обычно приводит к наиболее тяжелым потерям.

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