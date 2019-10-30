2019-10-30T08:02:33+03:00
Политика

Дата разведения войск в Петровском согласована, но ее не называют – опасаются провокаций националистов

Договоренность достигнута на переговорах в Минске
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В районе села Петровское разведение войск 9 октября было сорвано по вине украинской стороныВ районе села Петровское разведение войск 9 октября было сорвано по вине украинской стороныФото: Ольга ЖУКОВА
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Представители сторон в Контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе 29 октября согласовали новую дату начала разведения сил на участке «Петровское — Богдановка».

- Нам удалось убедить украинскую сторону начать выполнять свои обязательства, - рассказала журналистам полпред ДНР на переговорах в Минске, глава МИД ДНР Наталья Никонорова. - Процесс в Золотом стартовал, по Петровскому согласована дата начала реализации этого процесса в соответствии с планом-графиком.

Впрочем, время начала разведения войск пока не афишируется - опасаются провокаций националистов. Благодаря такой тактике удалось начать отвод войск в Золотом. Для многих этот процесс стал неожиданностью.

Напомним, что разведение сил и средств в районе села Петровское было сорвано по вине украинской стороны. Представители ДНР в течение трех дней с 9 по 11 октября запускали белые ракеты, сигнализирующие готовность к отводу. Но ответных действий от ВСУ не последовало.

Тем временем, днем 29 октября украинские военные дважды обстреляли позиции защитников ДНР в районе Петровского. По данным представительства ДНР в СЦКК было выпущено 59 гранат из автоматического гранатомета и 10 мин калибром 60 мм.

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин обратил внимание, что 60-миллиметровые минометы стоят на вооружении стран НАТО, а сам обстрел носил провокационный характер – был направлен на срыв договоренностей о разведении войск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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