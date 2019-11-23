Горячая линия Миграционной службы МВД ДНР – куда звонить?

СЕГОДНЯ 11:55 2019-11-23T11:55:17+03:00

Люди подают документы на российские паспорта в ДНР, а получают их в России. Фото: Фейсбук

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Жители Донецкой Народной Республики продолжают получать российские паспорта. Гражданами России стали уже больше 35 тысяч человек из Донецка, Макеевки, Харцызска, Горловки и других городов Республики.

Еще больше – желающих получить российский паспорт. Очередь на его оформление расписана не на один месяц вперед. Но также можно подать документы в отделение Миграционной службы и в живой очереди.

- В случае нарушения графика приема граждан обращайтесь на горячую линию Миграционной службы МВД ДНР, - говорят сотрудники ведомства.

Горячая линия – 071 099 49 49

Короткий номер – 494

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/745572" frameborder="0"></iframe> Как жителям ДНР подать документы на паспорт РФ.

Напомним, первые российские паспорта жителями Донецкой Народной Республики выдали 14 июня. Для вступления в гражданство России жители выезжают на территорию Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU