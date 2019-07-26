Как Донбасс получает российские паспорта после введения электронной очереди

Очередь за российскими паспортами в Донбассе с каждым днём становится все больше.

- Уже больше пяти тысяч человек паспорта получили! - радостно говорит женщина лет пятидесяти в очереди на получение талона.

- Не уже! А всего! Такими темпами весь Донбасс только лет через десять получит гражданство, - немного возмущённо отвечает пенсионерка из толпы.

Спор успокоил мужчина, который уверил всех, что слышал официальную информацию о том, что в ближайшее время откроются дополнительные пункты выдачи паспортов и увеличится штат специалистов миграционных служб, которые принимают документы.

Упрощенная схема получения российского паспорта на деле оказалась не такой простой, как хотелось бы. Для начала нужно потратить немало времени на подготовку всех необходимых документов. Одним нужно получить дубликат свидетельства о рождении на русском языке, другим для начала оформить паспорт республиканского образца.

После сбора документов дончане записываются в электронную очередь на подачу документов. Удивительно, но для этого нужно выстоять в живой очереди. Получив талон на конкретный день и точно указанное время, остаётся ждать назначенного дня и подавать документы.

В очередь за талонами на подачу документов отправился и я. Для этого можно обратиться в любое почтовое отделение. Чтобы посмотреть, как обстоят дела в центре города, прихожу в почтовое отделение под номером один. На входе в главпочтамт не один десяток людей. Внутри - ещё больше.

- Это рано утром приходить надо, чтобы успеть получить талон. Вы уже явно опоздали, - подсказывает мне житель столицы.

- Сколько человек передо мной будет? – спрашиваю.

- Смотрите на экран, там все показано. Вы будете 352-ым в очереди. А сейчас только 147-ой пошел.

Уже польше пяти тысяч человек получили российские паспортаФото: Дмитрий СТЕШИН

Получить талон можно в любом районе и городе – место регистрации на это не влияет. Многие специально едут в маленькие городишки, чтобы записаться в электронную очередь за один раз, а не приходить на почту несколько дней подряд и пролетать мимо.

Поняв, что шансов пройти сегодня у меня нет, решил поехать в спальный район Донецка - Пролетарский. Не ошибся. Здесь людей в разы меньше. В очереди я десятый. Прождав меньше часа, получаю талон на подачу документов на республиканский паспорт. Для начала мне нужно переоформить его, а уже затем подавать документы на получение российского гражданства. На талоне написано - 6 сентября.

Следом за мной девушка получает талон на очередь за российским паспортом. Ей назначают дату пораньше - 14 августа.

Больше всего дончане волнуются о том, что очередь на местах не будет совпадать с талонами.

- В таком случае все равно придется каждый день ходить в миграционки и узнавать - как там продвинулся поток людей, – говорит жительница Пролетарского района Ирина Павловна. – Надеюсь, что этого не будет, потому что сейчас всё строго совпадает.

Введение электронной очереди немного, но упростило ситуацию. Остается ждать увеличение штата работников миграционной службы, что в разы может ускорить процесс.