Защитный слой пополняшки лучше стерать ластиком

18 Нояб. 20:09 2019-11-18T23:28:49+03:00

Операторы «Феникса» помогут, если остались хотя бы четыре цифры, идущие подряд

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Нередки нарекания людей на качество пополняшек "Феникса". Бывает, что цифры плохо пропечатаны и их невозможно разобрать или и того хуже - стерлись вместе с защитным слоем.

«Комсомолка» дозвонилась к оператору мобильной связи «Феникс» и спросила, как лучше поступить, если столкнулся с подобным.

- Лучше стирать ластиком или спиртосодержащим веществом, нанесенным на ватку, - объяснила нам девушка с приятным голосом по имени Алена. – Если все же такое произошло и стерлись несколько цифр кода, звоните оператору по номеру 411 и продиктуйте хотя бы четыре цифры, идущие подряд. Также оператор спросит серийный номер, он указан на каждой карточке внизу. Зачисление средств происходит в течение трех дней. Три дня - это максимальный срок, обычно гораздо быстрее. Часто причинами таких проблем с защитным слоем являются нарушения условий хранения, например, сырость.

Итак, совет – действуем нежно ластиком, а в случае неудачи набираем оператора по номеру 411.

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ИСТОЧНИК KP.RU