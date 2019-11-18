Защитный слой пополняшки лучше стерать ластиком
Нередки нарекания людей на качество пополняшек "Феникса". Бывает, что цифры плохо пропечатаны и их невозможно разобрать или и того хуже - стерлись вместе с защитным слоем.
«Комсомолка» дозвонилась к оператору мобильной связи «Феникс» и спросила, как лучше поступить, если столкнулся с подобным.
- Лучше стирать ластиком или спиртосодержащим веществом, нанесенным на ватку, - объяснила нам девушка с приятным голосом по имени Алена. – Если все же такое произошло и стерлись несколько цифр кода, звоните оператору по номеру 411 и продиктуйте хотя бы четыре цифры, идущие подряд. Также оператор спросит серийный номер, он указан на каждой карточке внизу. Зачисление средств происходит в течение трех дней. Три дня - это максимальный срок, обычно гораздо быстрее. Часто причинами таких проблем с защитным слоем являются нарушения условий хранения, например, сырость.
Итак, совет – действуем нежно ластиком, а в случае неудачи набираем оператора по номеру 411.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Как выживает зоопарк при горловском "Стироле" выяснял корреспондент "Комсомольской правды"
Объявление в соцсетях о голодающих животных в зоопарке на передовой не оставило равнодушными никого (подробнее...)
«Помоги детям прифронтовой зоны почувствовать праздник!» «Комсомольская правда - Донбасс» запускает Новогоднюю акцию
Уже третий год подряд мы вместе со своими читателями поздравляем детишек прифронтовых поселков Республики с Новым годом (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU