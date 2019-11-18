Стерлись цифры с пополняшки «Феникса»: что делать и куда звонить

В последнее время много нареканий поступает на качество карт для пополнения счета республиканского оператора «Феникс».

- Я просто не знаю, как это объяснить культурно. Накупили карточек Феникса - защитный слой сделан так, чтобы человек либо не прочитал его, либо содрал до мяса, - возмущается дончанка Евгения. - Буковки крошечные, пропечатаны светло-серым, точечками, как специально. Нет, ну думаю, специально, конечно. Потому иначе это сделать невозможно. Примерно с пятого, шестого раза, два человека, с нормальным зрением, при нормальном освещении, трезвые-спокойные ухитрились пополнить счёт. А что будут делать пенсионеры, например?

Девушка, оказывается, не одинока. Люди рассказывают, что либо под защитным слоем отсутствует секретный код, либо он пропечатан так, что сложно разобрать «8» это или «3».

- Я с такой карточкой не поленилась зайти в Центр обслуживания. Меня возненавидела вся очередь за отнятые у оператора 10 минут. По итогу оказалось «это не 8, а 3», - рассказывает еще одна дончанка Лариса.

- Я купила вообще пустую. Но уже была ученая - стерла только часть защитного слоя, увидела что пусто, отнесла назад на почту, как ни странно, приняли, - делится своим опытом Наталья.

Многие люди предупреждают, что лучше стирать защитное покрытие ластиком или спиртом, а не привычно - монетой. Другие советуют пополнять счет через терминалы или на почте.

Мы с коллегой решили проверить так ли это. Приобрели карточку пополнения "Феникса" и привычно стерли защитный слой, оказалось, все в порядке. То ли карточка из другого выпуска, то ли монетка оказалась счастливой. Тут главное действовать аккуратно, без излишнего нажима и нервов.

«Комсомолка» дозвонилась к оператору мобильной связи «Феникс» и спросила, как лучше поступить, если столкнулся с подобным.

- Лучше стирать ластиком или спиртосодержащим веществом, нанесенным на ватку, - объяснила нам девушка с приятным голосом по имени Алена. – Если все же такое произошло и стерлись несколько цифр кода, звоните оператору по номеру 411 и продиктуйте хотя бы четыре цифры, идущие подряд. Также оператор спросит серийный номер, он указан на каждой карточке внизу. Зачисление средств происходит в течение трех дней. Три дня - это максимальный срок, обычно гораздо быстрее. Часто причинами таких проблем с защитным слоем являются нарушения условий хранения, например, сырость.

Итак, совет – действуем нежно ластиком, а в случае неудачи набираем оператора по номеру 411.

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