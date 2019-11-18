2019-11-18T15:12:13+03:00
Политика

За отказ принести бутылку командир ВСУ сломал ребра подчиненному

Незадачливый солдат на больничной койке с переломом ребер и черепно-мозговой травмой
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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В перерывах между обстрелами "сепаров" украинские вояки развлекаются. Фото: Русская ВеснаВ перерывах между обстрелами "сепаров" украинские вояки развлекаются. Фото: Русская Весна
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Похмелье оно бывает жестоким. Пьяный командир взвода одного из подразделений ВСУ, дислоцирующегося в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"), сломал ребра подчиненному бойцу за отказ искать добавки спиртного.

- 16 ноября командиром взвода третьего батальона 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в состоянии алкогольного опьянения был избит подчиненный солдат за то, что отказался искать добавки спиртного для своего командира, в результате чего пострадавший попал в лечебное учреждение с переломами ребер и закрытой черепно-мозговой травмой, - рассказал сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Такие случаи далеко не редкость для тех, кто пришел в Донбасс мародерить и убивать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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