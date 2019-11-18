2019-11-18T11:54:17+03:00
Политика

"Видимо, до мира мы не доживем. Перемирия не вынесем": 120 снарядов прилетели от Украины только за сутки

Каждый день снаряды ВСУ несут новые разрушения
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Такой урожай регулярно находят в своих огородах жители Зайцево.Такой урожай регулярно находят в своих огородах жители Зайцево.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
Изменить размер текста:

Перемирие в цифрах: подразделения украинских силовиков за минувшие сутки выпустили по территории ДНР 120 боеприпасов. Это сухие строчки отчетов, за которыми разрушения и жертвы.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) составило 15 раз, — отметил Якубов. — Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 120 единиц.

Уже традиционно по снаряды попали Ясиноватая, село Спартак, поселки Старомихайловка и Александровка (донецкое направление); поселки шахты имени Гагарина, Зайцево, Доломитное, Широкая Балка (горловское направление); села Петровское и Саханка (мариупольское направление).

- Боюсь, что до мира мы не доживем: то ли сердце остановится, то ли осколок настигнет, - говорит жительница Спартака Валентина. - Нас такое "перемирие" точно добьет. Сколько людей с инсультами да инфарктами!

В многострадальном поселке Старомихайловка на западе Донецка повреждения получили дома по адресам: ул. Ивана Марченко, 30, ул. Ленина, 4, улица Фрунзе, 34 и 14. В домах повреждено остекление, кровля, бытовая техника и несущая стена.

Тем временем

«Помоги детям прифронтовой зоны почувствовать праздник!» «Комсомольская правда - Донбасс» запускает Новогоднюю акцию

Уже третий год подряд мы вместе со своими читателями поздравляем детишек прифронтовых поселков Республики с Новым годом (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пушилин: "Где и как нам жить, с кем дружить, на каком языке разговаривать - мы решим сами"
"Один - отвлекал продавца, другой - в это время воровал": задержаны воры из Шахтерска
Нацисты грозят украинским депутатам прилюдной казнью за отвод войск
Погода в Луганске сегодня 18 ноября: без осадков и +7
Погода в Донецке 18 ноября: пасмурно и прохладно
По пути за пенсией: На мосту в Станице Луганской умерли двое мужчин
«Нуждаемся во всех группах крови!» В Енакиево для пополнения банка крови приглашают доноров
Киев хочет обмануть Донбасс с принятием закона, который в Москве считают краеугольным
«Со щеки собаки свисала огромного размера опухоль»: Донецкий приют «ПИФ» собирает деньги на лечение собаки
Каратели из 23-й бригады Нацгвардии заняли под штаб единственный детский сад в селе под Мариуполем
«Америка завоевала Донбасс?» Два украинских полковника вывесили флаги США на своих позициях
Стало известно, с каких позиций украинские военные обстреляли окраину Донецка
Готовится провокация: под Львовом украинская Нацгвардия учится захватывать зону разведения войск в Донбассе
Патриотическую акцию юнармии ДНР поддержали в России, Германии и Эстонии
«Не платье, а мечта»: соцсети покорило золотое платье из гусиных перьев певицы Натальи Орли
«Я что, тоже не полностью гражданка Украины?» Омбудсмен незалежной рассказала, сколько жителей ДНР и ЛНР лишь числятся переселенцами
Донецкий «Гвардеец» второй раз подряд стал чемпионом ДНР по футболу
На чемпионате мира по карате в Токио флаг ДНР называли флагом Малой России
Украинская армия втрое снизила интенсивность обстрелов ДНР, но провокации в Петровском продолжаются