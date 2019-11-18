"Видимо, до мира мы не доживем. Перемирия не вынесем": 120 снарядов прилетели от Украины только за сутки

СЕГОДНЯ 10:43 2019-11-18T11:54:17+03:00

Такой урожай регулярно находят в своих огородах жители Зайцево. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

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Перемирие в цифрах: подразделения украинских силовиков за минувшие сутки выпустили по территории ДНР 120 боеприпасов. Это сухие строчки отчетов, за которыми разрушения и жертвы.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) составило 15 раз, — отметил Якубов. — Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 120 единиц.

Уже традиционно по снаряды попали Ясиноватая, село Спартак, поселки Старомихайловка и Александровка (донецкое направление); поселки шахты имени Гагарина, Зайцево, Доломитное, Широкая Балка (горловское направление); села Петровское и Саханка (мариупольское направление).

- Боюсь, что до мира мы не доживем: то ли сердце остановится, то ли осколок настигнет, - говорит жительница Спартака Валентина. - Нас такое "перемирие" точно добьет. Сколько людей с инсультами да инфарктами!

В многострадальном поселке Старомихайловка на западе Донецка повреждения получили дома по адресам: ул. Ивана Марченко, 30, ул. Ленина, 4, улица Фрунзе, 34 и 14. В домах повреждено остекление, кровля, бытовая техника и несущая стена.

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