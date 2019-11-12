2019-11-12T20:58:25+03:00
Политика

Присутствие Нацгвардии в Петровском приведет к новым боям

Разведение сил многим кажется ненадежным
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Разведение сил многим кажется ненадежнымРазведение сил многим кажется ненадежнымФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Отвод вооружений и военных, которое с энной попытки прошло 9 ноября в Петровском, не приблизит к миру. В этом уверены и местые жители (там живет порядка десяти семей), и военные. Тем более, украинская сторона не раз грозила, что введет свою полицию и Нацгвардию на участки, откуда ушли военные.

Чтобы не дать незалежной беспредельничать, депутаты Народного Совета разработали и приняли Постановление «Об обеспечении безопасности Донецкой Народной Республики на участках разведения сил и средств». Об этом сообщает пресс-служба НС ДНР.

Если в Петровское зайдет Нацгвардия, ДНР разместит там подразделения МВД. Именно об этом говорится в Постановлении «О безопасности». Оно было принято единогласно и уже вступило в законную силу 11 ноября.

- Если Украина действительно введет Нацгвардию в зону разведения сил, может начаться горячая фаза конфликта. Ведь Нацгвардия имеет и бронетехнику и артиллерию, в том числе крупнокалиберную. У МВД ДНР пушек и танков нет, но превратить их в пушечное мясо никто не даст, - сказал «КП» источник в оборонном ведомстве ДНР. - Аваков и Зеленский могут (вполне сознательно или по неосторожности) вызвать новый виток конфликта, если двинут свои внутренние войска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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