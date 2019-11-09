2019-11-09T14:57:35+03:00
Политика

Разведение сил и средств в Петровском проходит успешно: процесс может занять три дня

Представители Республики заявили, что могут уложиться в одни сутки
Роман ПОБЕРЕЖНЮКНикита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Разведение сил и средств в Петровском проходит успешноРазведение сил и средств в Петровском проходит успешноФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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Окончательно дата сегодняшнего разведения сил и средств в Петровском была согласована только вчера. Но почему-то в этот раз была уверенность, что процесс пройдет успешно и Украина наконец-то приступит к выполнению взятых на себя обязательств. Так и случилось.

В 13 часов дня по московскому времени (в 12 часов по киевскому) Украина и Донецкая Народная Республика одновременно запустили в небо белые сигнальные ракеты в знак своей готовности к началу разведения. Через десять минут представители Республики выпустили зеленую сигнальную ракету, которая говорит о начале процесса. Здесь Украина запоздала на пять минут, но все-таки выпустила в небо такую же ракету.

После со стороны Республики к месту разведения подъехал грузовик и военнослужащие Народной милиции (их было около 15 человек) стали покидать свои позиции. Они погрузились в машину вместе с оружием и уехали.

В договоренностях прописано, что они отойдут на один километр. Также должны сделать и представители украинской стороны. Но в Киеве заявили, что отводить свои войска и боевую технику они будут, согласно протоколу, в течение трех дней.

Сообщается, что завтра здесь начнется разминирование. Международные наблюдатели следят за процессом разведения и будут отражать все в своих отчетах.

- Устранения нарушений подразумевает разведение войск, разминирование и уничтожение всех фортификационных сооружений, которые находятся именно в этом районе. Там не должно находиться никаких силовых структур и людей с оружием, - сообщил руководитель представительства Республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

Ранее министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова заявляла, что если все пройдет успешно, это будет сигналом о попытках руководства Украины приступить к мирному урегулированию конфликта.

Напомним, представители Украины неоднократно срывали разведение сил и средств в Петровском. Стороны должны были приступить к процессу с 9 по 11 октября (три попытки) и 4 ноября – но все эти разы Киев саботировал договоренности.

В штабе Операции объединённых сил заявляли, что Украина не начинает разведение из-за нарушения «семидневной тишины» - это условие было выдумано украинской стороной для того, чтобы прикрыть себя в случае невыполнения обязательств.

- Актуальным оно было три года назад, когда выполнялось само разведение. Сейчас же – устранение нарушений, которые были совершены за это время. Для этого «семидневная тишина» не требовалось, - сообщили нам в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В ближайшее время ожидаются фото и видео с места событий.

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С места событий в селе Петровское передает корреспондент «Комсомолки» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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