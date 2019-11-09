2019-11-09T10:03:12+03:00
Политика

Разведение сил и средств под Донецком 9 ноября: онлайн-трансляция

С места событий в селе Петровское передает корреспондент «Комсомолки»
Роман ПОБЕРЕЖНЮКНикита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Развести войска помогают наблюдатели ОБСЕРазвести войска помогают наблюдатели ОБСЕФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Сегодня, 9 ноября, в Петровском, что к югу от Донецка, должно начаться долгожданное разведение сил и средств. Начало – в 13:00 (по московскому времени). Дату возобновления разведения на участке «Петровское – Богдановка» согласовала Контактная группа по мирному урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе.

9:20. За истекшие сутки украинские военные 11 раз нарушили «режим тишины». Под обстрелами оказались Горловка (поселок шахты им. Гагарина), Крутая Балка, Васильевка, Минеральное, Спартак, Лозовое, Донецк (поселок шаты «Трудовская»), Старомихайловка, Коминтерново и Ленинское.

9:40. Это уже не первая попытка отвести войска от линии разграничений. Каждый раз Украина саботировала достигнутые на высшем уровне договоренности. Предыдущую попытку возобновить процесс разведения сил и средств на участке «Петровское – Богдановка» Киев сорвал 4 ноября.

Сейчас на месте событий работает корреспондент «Комсомолки» Павел Ханарин

ИСТОЧНИК KP.RU

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