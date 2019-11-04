2019-11-04T13:52:17+03:00
Политика

Руслан Якубов: командование украинской армии ослушалось Зеленского и сорвало новую попытку развести войска в Петровском

Теперь о новой дате будут договариваться в Минске
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИНАнатолий ВАСИЛЬЕВ
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Наблюдатели ОБСЕ так и не увидели белую ракету с украинской стороны. Фото Андрей ТРУБЕЦКИЙНаблюдатели ОБСЕ так и не увидели белую ракету с украинской стороны. Фото Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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В селе Петровское так и не дождались от украинской стороны ответного сигнала на белую ракету, запущенную военными ДНР в 13:00 по московскому времени.

- Сегодня командование ООС в очередной раз саботировало указания президента Владимира Зеленского, - прокомментировал ситуацию руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов. – Хочу обратить внимание, что Зеленский – верховный главнокомандующий. И он неоднократно заявлял о приверженности к отводу войск, в том числе и намеченном на сегодня, 4 ноября.

Якубов также сообщил, что теперь дата очередной попытки разведения войск будет снова обсуждаться в Минске.

- Со своей стороны хочу сказать, что Республика готова к отведению войск и к выполнению всех взятых на себя обязательств, - отметил руководитель представительства ДНР в СЦКК.

В Петровском работает корреспондент «Комсомолки», который в режиме онлайн ведет репортаж с места события.

ИСТОЧНИК KP.RU

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