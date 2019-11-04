Разведение сил и средств под Донецком 4 ноября: онлайн-трансляция

Сегодня в районе села Петровское под Донецком в 13 часов по московскому времени (в 12 часов – по украинскому) состоится вторая попытка начала отвода войск в соответствии с утвержденным ранее Контактной группой планом. Об этом договорились в Минске.

В это время военные ДНР запустят ракету белого цвета, сигнализирующую о готовности приступить к отводу. Если украинская сторона зеркально ответит пуском белой ракеты, то последует «обмен» зелеными ракетами. И лишь тогда начнется разведение войск.

Прошедшая ночь на участке разведения войск в районе села Петровское под Донецком прошла без обстрелов. Утром также наблюдается тишина. Об этом сегодня «КП» сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Надеемся, что украинский президент проявит волю верховного главнокомандующего и представители вооруженных формирований осуществят зеркальный запуск ракет и начнут процесс отвода,- подчеркнули в СЦКК.

Участок разведения сил и средств в селах Петровское и богдановка. Фото: dnr-sckk.ru

11.15. Сейчас для участия в процессе разведения в Петровском выдвигаются из Донецка сотрудники специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и представительства ДНР в СЦКК, а также донецкие журналисты.

С утра обстановка на юге ДНР неспокойная. Представители Республики в СЦКК сообщают о массированных обстрелах сел, находящихся южнее Петровского. Под огонь попали Октябрь и Ленинское. Украинские военные стреляют из станковых, ручных и автоматических гранатометов.

12.07. Разведение сил и средств долно начаться в 13.00 - ровно в это время представители Донецкой Народной Республики запустят в небо белую сигнальную ракету. Стоит ли надеяться на то, что украинская сторона также выпустит белую ракету в знак готовности - не понятно.

12.18. В штабе Операции объединённых сил заявили, что Украина не будет реагировать на предложения Донецкой Народной Республики начать отвод войск в районе Петровского 4 ноября. Главная причина этому, по заявлениям украинской стороны, несоблюдение «семидневной тишины» на участке разведения.

Готовность Донецкой Народной Республики к разведению в районе Петровского украинская сторона назвала провокацией.

13.02. Военнослужащие Народной милиции ДНР выпустили в небо сигнальную ракету белого цвета в знак своей готовности возобновить процесс разведения войск на участке «Петровское – Богдановка». Ракета выпущена ровно в 13:00 по московскому времени. Теперь ждут соответствующего сигнала украинской стороны.

13.22. С украинской стороны так и не была запущена белая ракета.

- Сегодня командование ООС в очередной раз саботировало указания президента Владимира Зеленского, - прокомментировал ситуацию руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов. – Хочу обратить внимание, что Зеленский – верховный главнокомандующий. И он неоднократно заявлял о приверженности к отводу войск, в том числе и намеченном на сегодня, 4 ноября.

13.49. Разведение в Петровском было сорвано украинской стороной. Дата повторной попытки будет обсуждаться на очередных переговорах в Минске.

Напомним, что во время первой попытки в течение трех дней с 9 по 11 октября Украина отказалась запускать ракету, сигнализирующую о готовности к разведению. Наблюдатели ОБСЕ тогда отметили, что военные ДНР продемонстрировали готовность к отводу.

Также в этот период украинская сторона сорвала разведение войск в Золотом на Луганщине. Там ВСУ отвели войска только 29 октября – после приезда президента Зеленского.

Решение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ в сентябре 2016 года. Документ предполагает создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской и Петровского (ДНР).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Разведение сил и средств в Петровском – Украина запустит белую ракету или националисты затевают срыв?

Представители ДНР уже уведомили о своей готовности наблюдателей ОБСЕ (подробнее)

Министр обороны Украины сделал заявление: Разведение сил и средств в Петровском под угрозой срыва

Украинская сторона заявляет о «нарушении семидневной тишины» и говорит о переносе даты разведения (подробнее)

Разведение сил и средств в Золотом состоялось

ОБСЕ сообщила, что Киев все-таки провел разведения сил у Золотого (подробнее)