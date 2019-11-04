2019-11-04T14:08:29+03:00
Политика

Разведение сил и средств под Донецком 4 ноября: онлайн-трансляция

С места событий в селе Петровское передает корреспондент «Комсомолки»
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИНАнатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
На месте разведения в селе Петровское будут находиться сотрудники специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и представительства ДНР в СЦКК.На месте разведения в селе Петровское будут находиться сотрудники специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и представительства ДНР в СЦКК.Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Изменить размер текста:

Сегодня в районе села Петровское под Донецком в 13 часов по московскому времени (в 12 часов – по украинскому) состоится вторая попытка начала отвода войск в соответствии с утвержденным ранее Контактной группой планом. Об этом договорились в Минске.

В это время военные ДНР запустят ракету белого цвета, сигнализирующую о готовности приступить к отводу. Если украинская сторона зеркально ответит пуском белой ракеты, то последует «обмен» зелеными ракетами. И лишь тогда начнется разведение войск.

Прошедшая ночь на участке разведения войск в районе села Петровское под Донецком прошла без обстрелов. Утром также наблюдается тишина. Об этом сегодня «КП» сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Надеемся, что украинский президент проявит волю верховного главнокомандующего и представители вооруженных формирований осуществят зеркальный запуск ракет и начнут процесс отвода,- подчеркнули в СЦКК.

Участок разведения сил и средств в селах Петровское и богдановка. Фото: dnr-sckk.ru

Участок разведения сил и средств в селах Петровское и богдановка. Фото: dnr-sckk.ru

11.15. Сейчас для участия в процессе разведения в Петровском выдвигаются из Донецка сотрудники специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и представительства ДНР в СЦКК, а также донецкие журналисты.

С утра обстановка на юге ДНР неспокойная. Представители Республики в СЦКК сообщают о массированных обстрелах сел, находящихся южнее Петровского. Под огонь попали Октябрь и Ленинское. Украинские военные стреляют из станковых, ручных и автоматических гранатометов.

12.07. Разведение сил и средств долно начаться в 13.00 - ровно в это время представители Донецкой Народной Республики запустят в небо белую сигнальную ракету. Стоит ли надеяться на то, что украинская сторона также выпустит белую ракету в знак готовности - не понятно.

12.18. В штабе Операции объединённых сил заявили, что Украина не будет реагировать на предложения Донецкой Народной Республики начать отвод войск в районе Петровского 4 ноября. Главная причина этому, по заявлениям украинской стороны, несоблюдение «семидневной тишины» на участке разведения.

Готовность Донецкой Народной Республики к разведению в районе Петровского украинская сторона назвала провокацией.

13.02. Военнослужащие Народной милиции ДНР выпустили в небо сигнальную ракету белого цвета в знак своей готовности возобновить процесс разведения войск на участке «Петровское – Богдановка». Ракета выпущена ровно в 13:00 по московскому времени. Теперь ждут соответствующего сигнала украинской стороны.

13.22. С украинской стороны так и не была запущена белая ракета.

- Сегодня командование ООС в очередной раз саботировало указания президента Владимира Зеленского, - прокомментировал ситуацию руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов. – Хочу обратить внимание, что Зеленский – верховный главнокомандующий. И он неоднократно заявлял о приверженности к отводу войск, в том числе и намеченном на сегодня, 4 ноября.

13.49. Разведение в Петровском было сорвано украинской стороной. Дата повторной попытки будет обсуждаться на очередных переговорах в Минске.

Напомним, что во время первой попытки в течение трех дней с 9 по 11 октября Украина отказалась запускать ракету, сигнализирующую о готовности к разведению. Наблюдатели ОБСЕ тогда отметили, что военные ДНР продемонстрировали готовность к отводу.

Также в этот период украинская сторона сорвала разведение войск в Золотом на Луганщине. Там ВСУ отвели войска только 29 октября – после приезда президента Зеленского.

Решение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ в сентябре 2016 года. Документ предполагает создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской и Петровского (ДНР).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Разведение сил и средств в Петровском – Украина запустит белую ракету или националисты затевают срыв?

Представители ДНР уже уведомили о своей готовности наблюдателей ОБСЕ (подробнее)

Министр обороны Украины сделал заявление: Разведение сил и средств в Петровском под угрозой срыва

Украинская сторона заявляет о «нарушении семидневной тишины» и говорит о переносе даты разведения (подробнее)

Разведение сил и средств в Золотом состоялось

ОБСЕ сообщила, что Киев все-таки провел разведения сил у Золотого (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Прекращение войны для нацбатов и добробатов означает, что они не нужны и скоро начнется тюрьма, поэтому они будут стоять до последнего», - политолог об угрозах нацбатов
Несколько дней назад Билецкий заявил, что в случае отвода войск в Золотом, он соберет десять тысяч военнослужащих нацбатов, дабы не допустить «капитуляции», как они называют разведение сил и средств.
Новости 24
Ремонт моста в Станице Луганской выходит на финишную прямую
Руслан Якубов: командование украинской армии ослушалось Зеленского и сорвало новую попытку развести войска в Петровском
Есть первый сигнал: в месте разведения войск под Донецком взлетела в небо белая ракета
Повреждены три дома: украинская армия в два раза нарастила обстрелы ДНР
Генерал Наев успокоил украинцев: армия России не собирается наступать
Пытался защитить жену: украинские националисты избили пенсионера в Золотом
На пожарах в ДНР пострадали двое молодых мужчин и пожилая женщина
4 ноября под Донецком во второй раз попытаются развести войска
День народного единства в Донецке: ярмарка, танцевальный флешмоб и концерт звезд российской эстрады
Погода на день в Луганске: 4 ноября без существенных осадков, днем до +9 градусов
Погода на день в Донецке: 4 ноября будет облачно и прохладно - до +8 градусов
«Посреди ночи подскочил с кровати»: Жители Макеевки жалуются на повторяющиеся подземные толчки
«Новогодний марафон чудес – 2019»: Волонтеры собрались осуществить мечты больше ста детей со всей Республики
Ирина Дикун: Украинские боевики выжигают Зайцево целыми улицами
Как в Донецке борются с опавшей листвой