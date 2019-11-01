Разведение сил и средств в Золотом состоялось

Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщили, что украинская сторона завершила разведение сил на линии соприкосновения в Золотом. Об этом сообщил руководитель представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня гвардии полковник Михаил Филипоненко.

- На данный момент можно констатировать тот факт, что состоялось разведение сил и средств на участке № 2 "Золотое". Только что представители миссии ОБСЕ подтвердили тот факт, что Украина полностью вывела свои подразделения. Они (ОБСЕ) осуществили мониторинг с помощью беспилотных летательных аппаратов по периметру участка и уверенно заявляют о том, что на данный момент данная территория полностью свободна от личного состава вооруженных подразделений обеих сторон, - сказал он.

Луганская Народная Республика в свою очередь также провела разведение сил и средств и окончила процесс чуть раньше.

Напомним, ЛНР и украинская сторона 29 октября в зеркальном порядке приступили к возобновлению разведения сил и средств на участке № 2 "Золотое".

Решение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ в сентябре 2016 года. Документ предполагает создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской и Петровского (ДНР). К настоящему времени разведение сил состоялось во всех районах, однако у Золотого и Петровского киевские силовики в нарушение соглашений разместили в зонах разведения личный состав и военную технику.

Попытки возобновить разведение сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Золотого были предприняты 9, 10 и 11 октября, однако все они были сорваны украинской стороной. В Золотое также прибыли украинские националистические формирования, намеренные препятствовать отведению сил и средств.

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