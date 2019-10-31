Согласована дата разведения сил в селе Петровском - 4 ноября

Озвучена дата отвода сил и вооружения в селе Петровском - 4 ноября. Военнослужащие ДНР готовы к процессу устранения нарушений на участке разведения войск в районе Петровского. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- Подразделения НМ ДНР подтвердили свои намерения приступить к устранению нарушений на ранее разведенном участке вблизи Петровского еще 7 октября. Затягивание процесса происходит исключительно по вине Киева. Народная милиция по-прежнему готова возобновить обязательства, — отметил Якубов.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение в Петровском начнется 4 ноября, только при условии соблюдения семидневного режима тишины. Однако, два дня назад район Петровского был обстрелян.

- Мы со своей стороны начали разведение в Катериновке. Если все будет безопасно и в Петровском в течение недели, то, мне кажется, 4 ноября мы должны начать разведение и в Петровском, - заявил Зеленский.

В то же самое время СЦКК ДНР сообщила, что подобное условие 7-дневной тишины не являлось обязательным для отвода вооружения и сил и приводится Украиной с одной целью - сорвать отвод.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донецкий блогер сомневается, что Украина способна оценить односторонние реверансы и миролюбие Республики.

Марина Харькова об отводе войск: "Излишнее доверие на войне всегда наказуемо потерями. Вспомним Широкино" ( подробнее...)

Жители Петровского опасаются, что украинские военные захватят их поселок.

– Слышим, как разрываются боеприпасы и стучат пулеметы. Мы для Зеленского сорняк на пустыре, - что говорят жители Петровского (подробнее...)