2019-11-03T19:05:22+03:00
Политика

Разведение сил и средств в Петровском – Украина запустит белую ракету или националисты затевают срыв?

Представители ДНР уже уведомили о своей готовности наблюдателей ОБСЕ [видео]
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украина запустит белую ракету или националисты снова затевают срыв?Украина запустит белую ракету или националисты снова затевают срыв?Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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На завтра, 4 ноября, в Донбассе на участке «Петровское – Богдановка» запланировано разведение сил и средств. Об этом стороны конфликта договорились во время недавней встречи в Минске.

- Донецк информировал Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ о своей готовности приступить к комплексу мероприятий по восстановлению паритета с Киевом на пилотном участке разведения сил и средств у села Петровское, - сообщили «КП» в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Выполнит ли Украина достигнутую в Минске договоренность – неизвестно. Во время передачи информации представители миссии ОБСЕ устно сообщили, что украинская сторона может в одностороннем порядке попытаться перенести дату начала мероприятий, несмотря на то, что президент Украины четко озвучил дату 4 ноября.

Вторая попытка разведения сил и средств в Донбассе 10 октября.Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В любом случае 4 ноября, как было условлено, в 13:00 по московскому времени военные ДНР запустят ракету белого цвета, сигнализирующую о готовности приступить к практической части реализации утвержденного Контактной группой плана-графика.

- Надеемся, что украинский президент проявит волю верховного главнокомандующего и представители вооруженных формирований осуществят зеркальный запуск ракет и начнут процесс отвода,- подчеркнули в СЦКК.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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