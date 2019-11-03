Разведение сил и средств в Петровском – Украина запустит белую ракету или националисты затевают срыв?
На завтра, 4 ноября, в Донбассе на участке «Петровское – Богдановка» запланировано разведение сил и средств. Об этом стороны конфликта договорились во время недавней встречи в Минске.
- Донецк информировал Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ о своей готовности приступить к комплексу мероприятий по восстановлению паритета с Киевом на пилотном участке разведения сил и средств у села Петровское, - сообщили «КП» в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Выполнит ли Украина достигнутую в Минске договоренность – неизвестно. Во время передачи информации представители миссии ОБСЕ устно сообщили, что украинская сторона может в одностороннем порядке попытаться перенести дату начала мероприятий, несмотря на то, что президент Украины четко озвучил дату 4 ноября.
Вторая попытка разведения сил и средств в Донбассе 10 октября.Андрей ТРУБЕЦКИЙ
В любом случае 4 ноября, как было условлено, в 13:00 по московскому времени военные ДНР запустят ракету белого цвета, сигнализирующую о готовности приступить к практической части реализации утвержденного Контактной группой плана-графика.
- Надеемся, что украинский президент проявит волю верховного главнокомандующего и представители вооруженных формирований осуществят зеркальный запуск ракет и начнут процесс отвода,- подчеркнули в СЦКК.
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ИСТОЧНИК KP.RU