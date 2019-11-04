2019-11-04T14:14:18+03:00
Политика

Донецкий политолог: Украина сорвала разведение в Петровском под влиянием националистов

Дату повторной попытки стороны обсудят на очередных переговорах в Минске
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИНАнатолий ВАСИЛЬЕВ
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Разведение в Петровском так и не состоялосьРазведение в Петровском так и не состоялосьФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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Разведение сил и средств в Петровском под Донецком должно было состояться 4 ноября. Эта дата была согласована на прошедших в Минске переговорах. Представители Донецкой Народной Республики неоднократно заявляли о том, что будут выполнять взятые на себя обязательства.

Ровно в час дня по московскому времени на участке разведения Народная милиция Республики запустила в небо белую сигнальную ракету, которая говорит о готовности к началу процесса. Ответа с украинской стороны не поступило.

Таким образом, украинская сторона в очередной раз сорвала разведение сил и средств в Петровском. Информация о том, что Киев не собирается разводить войска, была еще утром. В штабе Операции объединённых сил заявили, что Украина не будет начинать разведение из-за нарушения «семидневной тишины» - это условие было выдумано украинской стороной для того, чтобы прикрыть себя в случае невыполнения обязательств.

- Вероятнее всего, Киев побоялся угроз националистов, которые выступают против разведения. Они неоднократно заявляли, что не допустят этого, а в случае, если украинские военные начнут отходить, они перекроют пути отвода, - считает донецкий политолог Вячеслав Смирнов. - Зеленскому предстоит разобраться с внутренними проблемами и решить конфликт с националистами. Иначе его заявления и дальше не будут восприниматься в серьез.

Представители Республики сообщили, что новая дата разведения будет согласовываться на уровне Минска.

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С места событий в селе Петровское передает корреспондент «Комсомолки» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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