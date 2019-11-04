Есть первый сигнал: в месте разведения войск под Донецком взлетела в небо белая ракета

СЕГОДНЯ 13:18 2019-11-04T13:19:20+03:00

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В 13.00 по московскому времени в селе Петровское бойцы Народной милиции ДНР выпустили в небо сигнальную ракету белого цвета в знак готовности к возобновлению процесса отвода сил.

Теперь ждут обратной реакции украинской стороны. Если ВСУ ответят, то только после этого стороны выпустят в небо сигнальные ракеты зеленого цвета в ознаменование начала процесса.

На месте находятся сотрудники специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и представительства ДНР в СЦКК.

В Петровском работает корреспондент «Комсомолки», который в режиме онлайн ведет репортаж с места события.

Напомним, что 9, 10 и 11 октября Украина отказалась выпускать ракету, сигнализирующую о завершении очередного этапа подготовки к разведению.

ИСТОЧНИК KP.RU