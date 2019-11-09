Фоторепортаж: Как прошло разведение сил и средств в Петровском
В селе Петровское под Донецком стартовал процесс разведения сил и средств. В 13.00 по московскому времени представители Донецкой Народной Республики выпустили в небо белую сигнальную ракету, практически в это же время последовал ответ с украинской стороны. Спустя 10 минут, как прописано в регламенте, представители ДНР выпустили в небо ракету зеленого цвета, которая говорит о фактической готовности к разведению. Ответ с украинской стороны последовал спустя пять минут – в 13.15.
Разведение сил и средств в Петровском.Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
В 13.30 бойцы Народной милиции Республики покинули позиции. После сверки мониторинговой миссии ОБСЕ, они погрузились в грузовик и уехали.
Как это было – в объективе корреспондентов «Комсомолки».
Разведение сил и средств в Петровском назначено на 13.00 по московскому времениФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Регулировщик на въезде в ПетровскоеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Представители Республики готовы к началу разведенияФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
К участку разведения в Петровское прибыл руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан ЯкубовФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
За процессом разведения наблюдали представители ОБСЕФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
За процессом разведения наблюдали представители ОБСЕФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
В 13.00 представители ДНР выпустили в небо белую ракетуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Ответ с украинской стороныФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
В 13.10 представители ДНР выпустили в небо зеленую ракету, спустя пять минут последовал ответ с украинской стороныФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Бойцы НМ ДНР покинули позиции в районе участка разведения. С солдатами боевая собакаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Бойцы НМ ДНР с вооружением покинули позиции в районе участка разведенияФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Бойцы НМ ДНР с вооружением покинули позиции в районе участка разведенияФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Бойцы НМ ДНР отошли на один километрФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
В буферной зоне запрещено находиться вооруженным подразделениемФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Представители ОБСЕ заявили, что будут следить за ситуацией на этом участкеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Процесс разведения займет трое сутокФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Процесс разведения займет трое сутокФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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ИСТОЧНИК KP.RU