2019-11-10T20:06:10+03:00
Политика

Фоторепортаж: Как прошло разведение сил и средств в Петровском

Разведение сил и средств в Петровском проходит успешно: процесс может занять три дня. Представители Республики заявили, что могут уложиться в одни сутки [видео]
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Бойцы НМ ДНР покинули позиции на участке разведения в ПетровскомБойцы НМ ДНР покинули позиции на участке разведения в ПетровскомФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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В селе Петровское под Донецком стартовал процесс разведения сил и средств. В 13.00 по московскому времени представители Донецкой Народной Республики выпустили в небо белую сигнальную ракету, практически в это же время последовал ответ с украинской стороны. Спустя 10 минут, как прописано в регламенте, представители ДНР выпустили в небо ракету зеленого цвета, которая говорит о фактической готовности к разведению. Ответ с украинской стороны последовал спустя пять минут – в 13.15.

Разведение сил и средств в Петровском.Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В 13.30 бойцы Народной милиции Республики покинули позиции. После сверки мониторинговой миссии ОБСЕ, они погрузились в грузовик и уехали.

Как это было – в объективе корреспондентов «Комсомолки».

В Петровское прибыли представители миссии ОБСЕ Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Петровское прибыли представители миссии ОБСЕФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Петровское прибыли представители миссии ОБСЕ Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Петровское прибыли представители миссии ОБСЕФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Петровское прибыли представители миссии ОБСЕ Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Петровское прибыли представители миссии ОБСЕФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Разведение сил и средств в Петровском назначено на 13.00 по московскому времени Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Разведение сил и средств в Петровском назначено на 13.00 по московскому времениФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Регулировщик на въезде в Петровское Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Регулировщик на въезде в ПетровскоеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Представители Республики готовы к началу разведения Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Представители Республики готовы к началу разведенияФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

К участку разведения в Петровское прибыл руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

К участку разведения в Петровское прибыл руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан ЯкубовФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За процессом разведения наблюдали представители ОБСЕ Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За процессом разведения наблюдали представители ОБСЕФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За процессом разведения наблюдали представители ОБСЕ Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За процессом разведения наблюдали представители ОБСЕФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В 13.00 представители ДНР выпустили в небо белую ракету Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В 13.00 представители ДНР выпустили в небо белую ракетуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Ответ с украинской стороны Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Ответ с украинской стороныФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В 13.10 представители ДНР выпустили в небо зеленую ракету, спустя пять минут последовал ответ с украинской стороны Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В 13.10 представители ДНР выпустили в небо зеленую ракету, спустя пять минут последовал ответ с украинской стороныФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бойцы НМ ДНР покинули позиции в районе участка разведения Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бойцы НМ ДНР покинули позиции в районе участка разведенияФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бойцы НМ ДНР покинули позиции в районе участка разведения. С солдатами боевая собака Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бойцы НМ ДНР покинули позиции в районе участка разведения. С солдатами боевая собакаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бойцы НМ ДНР с вооружением покинули позиции в районе участка разведения Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бойцы НМ ДНР с вооружением покинули позиции в районе участка разведенияФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бойцы НМ ДНР с вооружением покинули позиции в районе участка разведения Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бойцы НМ ДНР с вооружением покинули позиции в районе участка разведенияФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бойцы НМ ДНР покинули позиции в районе участка разведения Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бойцы НМ ДНР покинули позиции в районе участка разведенияФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бойцы НМ ДНР покинули позиции в районе участка разведения Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бойцы НМ ДНР покинули позиции в районе участка разведенияФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бойцы НМ ДНР отошли на один километр Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бойцы НМ ДНР отошли на один километрФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В буферной зоне запрещено находиться вооруженным подразделением Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В буферной зоне запрещено находиться вооруженным подразделениемФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Представители ОБСЕ заявили, что будут следить за ситуацией на этом участке Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Представители ОБСЕ заявили, что будут следить за ситуацией на этом участкеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Представители будут мониторить ситуацию на участке разведения Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Представители будут мониторить ситуацию на участке разведенияФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Представители будут мониторить ситуацию на участке разведения Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Представители будут мониторить ситуацию на участке разведенияФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Представители будут мониторить ситуацию на участке разведения Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Представители будут мониторить ситуацию на участке разведенияФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Процесс разведения займет трое суток Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Процесс разведения займет трое сутокФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Процесс разведения займет трое суток Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Процесс разведения займет трое сутокФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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Разведение сил и средств в Петровском проходит успешно: процесс может занять три дня

Представители Республики заявили, что могут уложиться в одни сутки (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

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