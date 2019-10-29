2019-10-29T19:52:28+03:00
Политика

«Хлопци, вас надурылы, то в Петровському разводятся, едьте туды» - ВСУ тролят нациков, приехавших в Золотое

После сообщения, что в Золотом обе стороны выпустили белые ракеты, туда приехали военные из нацбатов, но стали объектом для шуток коллег [видео]
Ольга ГОРДО
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Как сообщалось ранее, наконец-то сегодня в Золотом военнослужащие ЛНР и ВСУ выпустили белые сигнальные ракеты. Это означает, что после всех срывов, угроз, провокаций, украинская сторона готова к разведению сил и средств.

В сети появилось видео, где видно как сразу после того, как об этом событии сообщили СМИ, в Золотое приехала группа националистов, которые всеми силами стараются не допустить этого разведения или, как они говорят – «ни капитуляции». На въезде в населенный пункт их встретили ВСУшники. После вопроса националистов – «А дэ ваш командыр?», украинские военные начали, что называется, тролить коллег, рассказывая, что "хлопцив надурылы".

- Хлопци, вас надурылы – то в Петвському развод – едьте туды, вас кынулы, - говорит один из украинских военных.

"Хлопци, вас обдурылы".! другой источник

Диалог весьма характерен. Нацбаты и все, кто в них воюют, все чаще становятся объектами шуток и насмешек. Подобное поведение коллег говорит только об одном – уже не четырнадцатый год, нацбаты больше не внушают страх. Наоборот - над ними потешаются даже свои, стало быть, недолго им осталось, изжили себя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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