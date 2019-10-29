Дейнего: Украина приступила к устранению нарушений на участке разведения в Золотом

СЕГОДНЯ 15:17 2019-10-29T15:17:03+03:00

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Сегодня, 29 октября, на участке возле Золотого началось возобновление разведения сил и средств. Об этом сообщил министр иностранных дел ЛНР, уполномоченный представитель ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего.

- Несмотря на то, что информацию о готовности украинской стороны выполнять разведение мы получили менее, чем за два часа до начала разведения, мы были готовы к выполнению этих мероприятий ещё с 7 октября, даты, согласованной в Контактной группе на заседании 1 октября. И мы воспользовались первой же возможностью, когда украинская сторона сообщила о готовности. Нам удалось наконец-то заставить Украину приступить к устранению нарушений на участке разведения в Золотом! - рассказал Дейнего.

Представители Народной милиции ЛНР и ВФУ запустили белые сигнальные ракеты в подтверждение готовности к началу разведения, а затем были запущены зеленые ракеты, сигнализирующие о начале возобновления разведения сил и средств.

ИСТОЧНИК KP.RU