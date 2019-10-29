В Золотом началось разведение сил и средств. Не обманет ли Украина на этот раз?

Сегодня Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в Мариуполе заявил, что в Донбассе началось разведение сил и средств. А именно на участке в населенном пункте Золотое, куда накануне приезжал к националистам Владимир Зеленский.

- В Золотом разведение происходит прямо сейчас, - заявил глава ведомства незалежной.

В Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что готовы начать разведение при условии зеркальных действий украинской стороны.

В Золотое уже прибыли наблюдатели специальной мониторинговой миссии и представители совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.

Источник «Комсомолки» сообщает, что обе стороны уже запустили в небо белые сигнальные ракеты, которые говорят о готовности к началу отвода.

Украинская сторона сообщила, что в дальнейшем разведение войск состоится на всех согласованных ранее участках, в том числе в районе населенного пункта Петровское.

Жители Донбасса надеются, что разведения на участках в Золотом и в Петровском не будет в очередной раз сорвано украинской стороной. Люди верят в то, что наступит долгожданный мир, но все же с опасениям относятся ко всем заявлением и действиям украинской стороны. Многие считают, что не обойдется без провокаций от тех же националистов, с которыми действующая власти Киева прибывает в постоянном конфликте.

Напомним, разведение сил и средств в Донбассе должно было состояться 7 октября. Затем процесс перенесли на 9 число и на протяжении трех дней украинская сторона ежедневно срывала разведение. При этом представители Республик запускали в небо белые сигнальные ракеты, которые говорят о готовности стороны к началу разведения.

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Старт к устранению нарушений по разведению сил и средств 9 октября так и не дали по вине украинской стороны. В качестве объяснения Украина привела какие-то нелепые причины, а в конце вообще «раскапризничалась» и решила ничего не объяснять (подробнее)