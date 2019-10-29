2019-10-29T13:55:58+03:00
Политика

В Донбассе началось разведение сил и средств

Белые ракеты обеими сторонами запущены в небо
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Отвод происходит зеркально с двух сторон. Фото: novorosinform.orgОтвод происходит зеркально с двух сторон. Фото: novorosinform.org
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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в Мариуполе заявил, что в Донбассе началось разведение сил и средств. А именно на участке в населенном пункте Золотое, куда накануне приезжал к Владимир Зеленский.

В Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что готовы начать разведение при условии зеркальных действий украинской стороны.

Источник «Комсомолки» сообщает, что обе стороны уже запустили в небо белые сигнальные ракеты, которые говорят о готовности к началу отвода.

- В Золотое уже прибыли наблюдатели и представители совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня. Одно из условий – семь дней тишины было выполнено обеими сторонами и официально зафиксировано, - говорит источник.

Разведение сил и средств в Донбассе должно было состояться 7 октября. Затем процесс перенесли на 9 число и на протяжении трех дней украинская сторона ежедневно срывала разведение. При этом представители Республик запускали в небо белые сигнальные ракеты, которые говорят о готовности стороны к началу разведения.

В Золотом началось разведения сил и средств. Не обманет ли Украина на этот раз?

Одно из условий – семь дней тишины было выполнено обеими сторонами и официально зафиксировано (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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