В Донбассе началось разведение сил и средств
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в Мариуполе заявил, что в Донбассе началось разведение сил и средств. А именно на участке в населенном пункте Золотое, куда накануне приезжал к Владимир Зеленский.
В Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что готовы начать разведение при условии зеркальных действий украинской стороны.
Источник «Комсомолки» сообщает, что обе стороны уже запустили в небо белые сигнальные ракеты, которые говорят о готовности к началу отвода.
- В Золотое уже прибыли наблюдатели и представители совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня. Одно из условий – семь дней тишины было выполнено обеими сторонами и официально зафиксировано, - говорит источник.
Разведение сил и средств в Донбассе должно было состояться 7 октября. Затем процесс перенесли на 9 число и на протяжении трех дней украинская сторона ежедневно срывала разведение. При этом представители Республик запускали в небо белые сигнальные ракеты, которые говорят о готовности стороны к началу разведения.
В Золотом началось разведения сил и средств. Не обманет ли Украина на этот раз?
Одно из условий – семь дней тишины было выполнено обеими сторонами и официально зафиксировано (подробнее)
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