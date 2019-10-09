Украина не хочет разводиться: Как незалежная сорвала разведение войск в Донбассе

Устранение нарушений по разведению сил и средств в селе Петровском должно было начаться сегодня после запуска в полдень белой сигнальной ракеты. Сигналка должна была стать знаком готовности ДНР и Украины приступить к разведению сил и средств. В десять часов утра абсолютно все: ОБСЕ, СЦКК ДНР, журналисты были на месте. Сотрудники миссии прошлись по Петровскому, еще раз осмотрели окрестности (благо время позволяло), убедились, что ни живой силы, ни тяжелой техники нет, ни чего иного в нашем Петровском нет, сказали – «прекрасно, мы видим, что вы готовы устранить все нарушения по разведению. Так и запишем».

Глава мониторинговой миссии и часть колонны ОБСЕ отправились на сторону Украины, чтобы и там убедится, что и у них так же красиво. После чего по рации связаться с оставшимися в Петровском коллегами и, по согласованию, в 12 часов, в идеале одновременно, обе стороны запустят белые ракеты.

Пока ждали полдня, и когда патруль ОБСЕ доедет до Украинской стороны, коллеги развлекались тем, что на слух определяли какое стрелковое (а несколько раз и тяжелое) слышат со стороны Украины. Правильный ответ узнавали у военнослужащих. Такая себе «угадай мелодию». А также разглядывали в бинокль, одолженный у военных, украинский блиндаж и флаг. Впрочем, блиндаж было видно и без бинокля даже глубоко близоруким.

Пока наши ждали напомню, как развивались события по разводу сил и средств три года назад. Именно тогда, в 2016-м, технику и живую силу таки отвели. О чем есть свидетельства местной жительницы Людмилы, которая раньше работала почтальоном в большом цветущем селе Петровское, а сейчас просто выживает в серой зоне:

- Да наши еще в шестнадцатом культурно ушли с хутора. Оставили нас одних на съедение волкам. Слава богу, волки не зашли.

Людмила Васильевна не верит, что в этот раз с Украиной удастся договоритьсяФото: Ольга ЖУКОВА

После этого разведения, ОБСЕ нашла и начала фиксировать нарушения с обеих сторон. Всего насчитали 26 нарушений. С нашей стороны – 5, со стороны Украины - 21. В нашем случае нарушение - это вырытая в неположенном месте десятиметровая траншея, а со стороны Украины – это наличие живой силы и техники там, где всего этого быть не должно. Собственно, сегодняшнее мероприятие и должно было стать началом устранения этих нарушений. Но, как говорят на Украине – нэ так сталося, як гадалося.

Ровно в полдень все журналисты, кто со спутниковой тарелкой, кто просто с телефоном, стояли и фокусировались на полковнике народной милиции и бойце с ракетами. Сотрудники ОБСЕ расположились за журналистами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/736891" frameborder="0"></iframe> Белая ракета ДНР.Ольга Гордо

Ровно в 12-00 со стороны ДНР взлетела белая ракета. Отсняв красивый полет белого огонька, все устремили взгляды на ту сторону, ожидая того же. А в ответ тишина. Прождав несколько минут, все повернулись в сторону ОБСЕ – не подскажете ли, а что происходит? Несколько фраз в рацию на английском и переводчик перевел – украинская сторона не увидела ракету.

Военнослужащий НМ ДНР показывает, что пускать белые ракеты мы можем до утра. Главное, чтобы Украина их все-таки заметилаФото: Ольга ЖУКОВА

Действительно, ясным солнечном днем рассмотреть в небе ракету, которую видно за пять километров, военным, находящимся за несколько сотен метров – непосильная задача. ОБСЕ попросили повторить. Мы повторили. В ответ опять тишина, но отмазка уже другая: мы не можем подойти в то место, откуда видно, потому что там обстрел.

Минуточку. Вот мы же сейчас здесь стоим и слышим, что стреляют только от вас, что, собственно, и есть еще одно нарушение. Благо ОБСЕ и СЦКК здесь и все зафиксировали. По факту ОБСЕ отправили на украинскую сторону дополнительный экипаж, чтобы наконец-то выяснить – у кого что со зрением и кто в кого стреляет:

- Мы видим вашу готовность к устранению нарушений, пока не можем объяснить причину, по которой Украина не дала ответный сигнал. Наши представители еще не доехали до той стороны. Просим вас подождать еще двадцать минут. Главное же результат, - сообщил представитель ОБСЕ.

Руслан Якубов попробовал возразить, что договоренность была на 12. Мы, разумеется, подождем, но надеемся, что это затягивание вы отразите в своих отчетах.

Разумеется, через двадцать минут ничего не произошло. Журналистов попросили не расходиться до трех часов дня. Порядком измотанные все, остались ждать трех часов. Походить по окрестностям, поснимать последствия украинских обстрелов невозможно - все, кроме дороги, заминировано. Даже шаг на траву пресекается окриком военного.

Ходить можно только по дороге, обочины заминнированы

Часа в два все машины ОБСЕ покинули Петровское. Все обрадовались и рванули к машинам. Но, не тут-то было. Глава СЦКК ДНР Руслан Якубов, вернул всех по местам, сообщив, что к трем ОБСЕ вернется.

Чай из термосов допит, тормозки, печеньки, плюшки съедены. Коллеги проявляют чудеса смекалки, чтобы дозвониться до редакций и слить материал. Связи в Петровском нет.

В половине третьего вернулись ОБСЕ и сообщили - можно расходиться «кина не будет».

- Мы поговорили с коллегами, вернувшимися с той стороны. К сожалению, сегодня, по неясным нам причинам, - запуск ракеты со стороны Украины, произведен не будет. Единственное, что мы можем сообщить – переговоры продолжаются. Мы остаемся здесь, продолжаем наблюдать. Мы видим вашу готовность к сотрудничеству. Надеемся, что процесс продолжится завтра.

На что Якубов так же поблагодарил ОБСЕ:

- Мы благодарим вас за участие. С нашей стороны не вижу смысла и дальше находиться здесь сегодня, так как идут переговоры и никаких действий на сегодня не планируется. Мы с вашей стороны ждем результатов переговоров и согласно им будем действовать дальше.

После чего Руслан Халилович дал комментарий журналистам.

- От Украины нет ни отрицательной, ни положительной риторики. Сказать, что мероприятие сорвано, я не могу, так как для этого отведено трое суток. Но они (устранения нарушений, - ред.) затягиваются, - сообщил журналистам Якубов.

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