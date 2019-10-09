Киев сорвал развод сил и средств под Донецком
Украинская сторона сорвала разведения сил и средств в Петровском к югу от Донецка. Сегодня должны были начаться мероприятия по устранению нарушений по плану-графику, утвержденному участниками Контактной группы 1 октября.
Представители ОБСЕ рассказали журналистам, что Украина отказалась выпускать ракету, сигнализирующую о завершении очередного этапа подготовки к разведению. По каким причинам – пока неизвестно.
- Наблюдатели ОБСЕ поблагодарили ДНР за то, что мы все сделали правильно, за наше желание продолжать отвод и потом руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов добавил, что на отвод сил и средств есть еще три дня, - передала корреспондент «КП» Ольга Жукова.
Переговоры продолжаются.
Как мы уже сообщали, развод сил и средств сорван и в ЛНР.
ИСТОЧНИК KP.RU