2019-10-09T15:37:30+03:00
Политика

Киев сорвал развод сил и средств под Донецком

Об этом сообщил корреспондент «КП» с места событий
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Киев сорвал развод сил и средств под ДонецкомКиев сорвал развод сил и средств под ДонецкомФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинская сторона сорвала разведения сил и средств в Петровском к югу от Донецка. Сегодня должны были начаться мероприятия по устранению нарушений по плану-графику, утвержденному участниками Контактной группы 1 октября.

Представители ОБСЕ рассказали журналистам, что Украина отказалась выпускать ракету, сигнализирующую о завершении очередного этапа подготовки к разведению. По каким причинам – пока неизвестно.

- Наблюдатели ОБСЕ поблагодарили ДНР за то, что мы все сделали правильно, за наше желание продолжать отвод и потом руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов добавил, что на отвод сил и средств есть еще три дня, - передала корреспондент «КП» Ольга Жукова.

Переговоры продолжаются.

Как мы уже сообщали, развод сил и средств сорван и в ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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