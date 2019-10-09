Украина сорвала разведение сил у Золотого

СЕГОДНЯ 13:42 2019-10-09T13:47:18+03:00

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Сегодня, 9 октября, Киев сорвал предусмотренное Минскими соглашениями возобновление разведения сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Золотого. Об этом сообщил руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) гвардии полковник Михаил Филипоненко.

- Согласно ранее обговоренной процедуре, Народная милиция сигналом белой ракеты в 12.00 уведомила украинскую сторону о своей готовности к выполнению мероприятий по возобновлению разведения сил и средств, но до настоящего времени со стороны вооруженных формирований Украины ответного сигнала о готовности к выполнению рамочного решения о разведении сил и средств так и не последовало, - рассказал он. - По информации представителей ОБСЕ, находящихся рядом с нами, от украинской стороны в соответствии с согласованным на Минских переговорах планом-графиком выполнения мероприятий исходной информации и уведомления о готовности к устранению нарушений рамочного решения на участке № 2 «Золотое» не предоставлено.

Украинские военные продолжают нарушать достигнутые в Минске договоренности, ведут обустройство на участке разведения фортификационных сооружений, нарушают режим прекращения огня, разрушают жилье и объекты инфраструктуры. Это подтверждается ежедневными отчетами миссии ОБСЕ.

ИСТОЧНИК KP.RU