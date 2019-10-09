Украинские военные открыли стрельбу в районе разведения сил у села Петровское
Украинские военные открыли огонь из стрелкового оружия по направлению села Петровское. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.
- С украинской стороны зафиксирован обстрел из стрелкового оружия по нашему направлению, что является нарушением режима прекращения огня, - сказал Якубов.
Данное нарушение фиксируют и наблюдатели ОБСЕ.
- Они все слышат, и это будет отражено в отчете, - добавил представитель СЦКК.
Напомним, что 9 октября на участке разведения сил и средств в Петровском к югу от Донецка должны начаться мероприятия по устранению нарушений по плану-графику, утвержденному участниками Контактной группы 1 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU